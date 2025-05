La Federación de Peñas se une a la iniciativa de no acceder a los asientos hasta la segunda parte del Sevilla - Real Madrid

El partido contra el Real Madrid, en el que el Sevilla FC ya no se juega nada, se va a convertir en un auténtico hervidero de protestas por el decadente rumbo deportivo y económico que ha tomado la entidad de Nervión en los últimos tiempos. En este sentido, el graderío del Sánchez-Pizjuán podría estar más que desangelado durante la primera parte del choque ante los merengues, toda vez que la Federación de Peñas «San Fernando» se ha sumado a la iniciativa de los Biris de no acceder a los asientos hasta una vez finalizados los primeros 45 minutos. Éste es el comunicado de la federación, que ya en el día de ayer había nombrado «persona non grata» a Del Nido Carrasco y su consejo:

«El próximo domingo, durante el partido Sevilla FC-Real Madrid, la Federación de Peñas Sevillistas «San Fernando» propone las siguientes medidas:

1. Entrar al Estadio, pero no acceder a la grada hasta una vez finalizados los primeros 45 minutos.

2. ⁠Previo al partido, se repartirán en los aledaños del Estadio y en las Peñas Sevillistas «San Bernardo» y «Al Relente» materiales de color amarillo (globos, cartulinas,…)

3. ⁠Seguir con más fuerza que nunca los cánticos y protestas que se lancen desde Gol Norte.

4. ⁠Apoyamos todas aquellas acciones que sirvan de protesta contra los actuales dirigentes del club, a la vez que condenamos todo tipo de acto violento.

¡VIVA EL SEVILLA!«