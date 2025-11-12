Suscríbete a
Ya hay fecha para el Sevilla - Oviedo de la jornada 16 de LaLiga

El partido se encuentra sujeto a cambios por los enfrentamientos de dieciseisavos de final de la Copa del Rey

Patrik Mercado y Facundo Gulli, joyas que Cordón sondea para el Sevilla FC al otro lado del Atlántico

Horarios de la jornada 16 de LaLiga
Fede Tozzo

El Sevilla - Oviedo de la jornada 16 de LaLiga EA Sports se disputará, a expensas de cambios producidos por los enfrentamientos de los dieciseisavos de la Copa del Rey, el domingo 14 de diciembre a las 14.00 horas.

El conjunto ... hispalense recibirá por primera vez al Oviedo desde la temporada 99/00. En esa ocasión, los sevillistas perdieron por 2-3 ante los ovetenses. Los visitantes se adelantaron en la primera parte con gol de Paulo Bento en el minuto 25. En la segunda mitad, los asturianos volvieron a anotar en el 51' y 73' por medio de Roberto Pompei y Roberto Losada, respectivamente. Los andaluces maquillaron el resultado en los minutos finales con tantos de Loren (75') y Nicolás Olivera (78').

