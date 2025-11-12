Ya hay fecha para el Sevilla - Oviedo de la jornada 16 de LaLiga

El Sevilla - Oviedo de la jornada 16 de LaLiga EA Sports se disputará, a expensas de cambios producidos por los enfrentamientos de los dieciseisavos de la Copa del Rey, el domingo 14 de diciembre a las 14.00 horas.

El conjunto ... hispalense recibirá por primera vez al Oviedo desde la temporada 99/00. En esa ocasión, los sevillistas perdieron por 2-3 ante los ovetenses. Los visitantes se adelantaron en la primera parte con gol de Paulo Bento en el minuto 25. En la segunda mitad, los asturianos volvieron a anotar en el 51' y 73' por medio de Roberto Pompei y Roberto Losada, respectivamente. Los andaluces maquillaron el resultado en los minutos finales con tantos de Loren (75') y Nicolás Olivera (78').

🕰️ El #SevillaFC cerrará el 2025 en el Ramón Sánchez-Pizjuán recibiendo al @RealOviedo el domingo 14 de diciembre a las 14 horas. #WeareSevilla #NuncaTeRindas — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) November 12, 2025 Actualmente, tras la disputa de la jornada 12, el Real Oviedo ocupa el último lugar de la tabla clasificatoria con ocho puntos, acumulando dos victorias, dos empates y ocho derrotas. Después de la destitución de Paunovic, los ovetenses han registrado dos empates y dos derrotas en las últimas cuatro jornadas disputadas. Si contamos los seis partidos que lleva jugados el Oviedo fuera de casa en la presente temporada 25-26 de LaLiga, tan solo uno de esos encuentros acabó en victoria para los visitantes, mientras que el resto de resultados computan por un único empate y cuatro derrotas.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión