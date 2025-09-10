Fabio Cardoso se coloca el espejo de Carriço: «Es una leyenda del Sevilla e intentaré conseguir lo mismo» El nuevo central sevillista asegura encontrarse en condiciones para jugar ante el Elche

Con el espejo de Daniel Carriço. Así se ha presentado Fabio Cardoso como nuevo jugador del Sevilla, en una comparecencia junto al director de fútbol, Antonio Cordón, y su compañero Batista Mendy, en la que el defensa portugués también ha asegurado sentirse en condiciones de jugar, una cuestión que deja en manos de Matías Almeyda. «Será una decisión técnica», ha asegurado Cardoso, que ha contestado en un correcto castellano.

«Es una leyenda, le fue muy bien en el Sevilla, creo que ganó tres Europa League. Es una referencia y voy a dar lo mejor para intentar conseguir lo mismo», ha dicho el portugués cuando se lo ha cuestionado sobre su compatriota Daniel Carriço y esa comparación que ha existido en el entorno sevillista tras su fichaje en los últimos días del mercado.

Llegada: «Me recibieron todos muy bien, fueron amables y me acogieron muy bien. Estoy bien físicamente, jugar es decisión técnica y la dejo para el entrenador. Estaré dando lo mejor para ayudar».

Aportar experiencia: «Creo que sí y lo voy a intentar hacer. Pero también los nuevos tenemos que aprender de los que estaban aquí. Todos juntos tenemos un grupo muy bueno y tenemos que aprender para ser felices».

Temporada anterior: «Fue en Emiratos, un poco diferente la intensidad y la calidad táctica. Llego a LaLiga, que es una de las mejores si no la mejor. Es muy competitiva y con mucha calidad, estoy con muchas ganas de empezar».

Defensa: «Voy a trabajar para ser importante, para ayudar y que me ayuden. la defensa no sólo es los defensores, sino todo el equipo. Calidad tenemos mucha, ya la vi en los entrenamientos, si trabajamos juntos irá bien».

Cualidades: «Considero que mis puntos fuertes son la agresividad y la lectura del juego. Ahora trabajo para mejorar todas, pero esas dos son las que destacaría más».

Verano: «Estuve entrenándome en el Oporto, no hice partidos. Ahora estoy enfocado acá, todos están cuidando de mí y me siento bien».

