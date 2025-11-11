Suscríbete a
Torrent y Extremadura, rivales del Betis y del Sevilla en la nueva fase de la Copa del Rey

El CD Extremadura - Sevilla, un partido para homenajear a José Antonio Reyes

El conjunto extremeño cuenta con un mural dedicado al canterano sevillista en su estadio

El CD Extremadura, rival del Sevilla FC en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey

Candela Vázquez

La segunda ronda de la Copa del Rey propicia un encuentro entre dos clubes unidos por José Antonio Reyes. El Sevilla FC visitará el estadio Francisco de la Hera, que cuenta con un mural dedicado al desaparecido futbolista de la cantera ... sevillista. En sus muros, aparece Reyes vestido con la camiseta azulgrana con su nombre y el dorsal 19 que lució el utrerano durante la corta etapa que estuvo allí.

