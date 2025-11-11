El CD Extremadura - Sevilla, un partido para homenajear a José Antonio Reyes

La segunda ronda de la Copa del Rey propicia un encuentro entre dos clubes unidos por José Antonio Reyes. El Sevilla FC visitará el estadio Francisco de la Hera, que cuenta con un mural dedicado al desaparecido futbolista de la cantera ... sevillista. En sus muros, aparece Reyes vestido con la camiseta azulgrana con su nombre y el dorsal 19 que lució el utrerano durante la corta etapa que estuvo allí.

El jugador militaba en el Extremadura UD, que fue refundado en 2022 con el actual nombre, cuando el futbolista sufrió el trágico accidente en el que perdió la vida en junio de 2019. Este hecho dejó en shock al mundo del fútbol y pasó a dejar una huella imborrable en el club de Almendralejo.

«Un pequeño gesto para honrar su pasado por el Extremadura y el cariño que dejó en Almendralejo. Reyes, leyenda del Sevilla FC y futbolista que llevó su magia a muchos campos, también defendió el azulgrana con humildad y compromiso. Hoy, este mural se convierte en un lugar para recordarlo con respeto y admiración«, con estas palabras el CD Extremadura inauguró este mural que decora su feudo.

📹 Declaraciones de Manuel Mosquera y Pepe Reynolds tras conocer a nuestro rival en #CopaDelRey pic.twitter.com/lljwdVupj1 — CD EXTREMADURA (@CDExt1924) November 11, 2025

Tras conocer la noticia de su emparejamiento, Manuel Mosquera, director deportivo del Extremadura ha reconocido a través de los medios oficiales del club que «si te enfrentas al Sevilla, el primer nombre que sale a relucir es el de José Antonio Reyes». Una idea que ha respaldado Pepe Reynolds, secretario del consejo de administración, el cual ha añadido que ambos clubes están «muy unidos en lo sentimental» y esperan «poder rendirle un merecido homenaje ese día«.

El partido aún no tiene concretado fecha y hora, pero deberá disputarse entre el 3 y 4 de diciembre. Un duelo a partido único, en el que el Sevilla pretende conquistar el Francisco de la Hera para pasar a diesiseisavos de final de la Copa del Rey.