Las extorsiones de Ivo el Búlgaro al Sevilla FC

El Sevilla FC no gana para disgustos. Si el pasado lunes celebró su junta de accionistas más convulsa de los últimos años, ahora salta a la luz que el club ha podido ser víctima de una serie de extorsiones por parte de la mafia búlgara. Según Telecinco, la policía ha detenido este martes a un famoso mafioso llamado Ivo el Búlgaro, que había sido autor de amenazas al Sevilla. Corría el año 2019 cuando el club hispalense firmó una gira de amistosos por México cuando Chicharito Hernández militaba en sus filas. Unos partidos que, finalmente, no se dieron y que supuestamente el Sevilla habría cobrado un adelanto de 500.000 euros que no devolvió tras cancelarse la gira.

Según Telecinco, el cártel de la droga relacionado presuntamente con los organizadores de estos partidos contrataron al detenido. Así, Ivo el Búlgaro empezó a contactar con consejeros del Sevilla, quienes denunciaron estos hechos a las autoridades.