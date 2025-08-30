Estreno con derrota del Sevilla Atlético ante el Ibiza (1-2)

Mal arranque de temporada para el Sevilla Atlético. El conjunto dirigido por Jesús Galván cayó ante Ibiza (1-2), en un encuentro que se puso cuesta arriba muy pronto con el gol de Bebé a los tres minutos de arrancar el duelo en el estadio Jesús Navas.

Casi mil aficionados se congregaron en la ciudad deportiva para arropar al filial sevillista en su estreno en la competición. Un partido que fue de menos a más para el Sevilla Atlético, al que le penalizó mucho ponerse por detrás tan pronto. Los blanquirrojos intentaron reaccionar, incluso pasada la media hora de juego Galván pidió la revisión de una jugada que acabó con gol de Abde Raihani, aunque finalmente quedó sin efecto.

Finalizó la primera mitad del duelo con buenas sensaciones y, tras la reanudación, Alexis Ciria tuvo el empate tras un gran disparo que supo resolver Ramón Juan. Antes de llegar a la hora de juego, en el momento en el que los sevillistas buscaban el empate, apareció el visitante Ernesto para hacer el segundo tanto de los de Paco Jémez.

No obstante, los de Jesús Galván no bajaron los brazos y Alberto Collado logró acortar distancias en el marcador a media hora de finalizar el encuentro. Lo intentó el Sevilla Atlético de forma incansable, el técnico local metió nuevas piezas como revulsivo, pero finalmente todos los esfuerzos fueron imposibles para igualar el marcador.