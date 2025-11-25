Espanyol - Sevilla, las notas de los jugadores: el día en el que la portería se hizo muy pequeña

El Sevilla FC ha perdido por 2-1 en el partido a domicilio ante el RCD Espanyol jugado este lunes correspondiente a la jornada 13.

Muchas oportunidades en los primeros 45 minutos. Vlachodimos evitó al poco de empezar un mano a mano con ... Pere Milla y al cuarto de hora fue Dmitrovic el que despejó un remate lejano de Akor. Apenas dos minutos después, el lanzamiento de Peque desde fuera del área terminó en el poste. Hubo más llegadas del equipo sevillista pero no se movió el marcador.

Y al poco de la reanudación llegó el 1-0 con un remate de cabeza de Pere Milla tras centro de Dolan. El Sevilla siguió en el partido pero no encontraba portería. Volvió a marcar el Espanyol en el tramo final con un lanzamiento lejano de Roberto y prácticamente a continuación recortó distancias el equipo sevillista con un gol en propia portería de Cabrera tras remate de cabeza de Marcao. ASÍ JUGARON VLACHODIMOS BIEN Gran parada en el mano a mano ante Pere Milla cuando el partido empezaba. Le remataron cerca en el 1-0 y volviendo a portería en el 2-0 JUANLU APROBADO Quedó a mitad de camino en la jugada del primer gol del partido aunque posteriormente fue de menos a más. Cerró algo más en defensa y tuvo proyección en ataque MARCAO BIEN Contribuyó a que los futbolistas de ataque del Espanyol no llegaran mucho al área sevillista. Protagonismo en ataque. Remate en la jugada del 2-1 y casi repite cuatro minutos después CASTRÍN APROBADO Cumplió acudiendo a balones divididos y dando salida desde zona defensiva. Vio tarjeta en el tiempo de prolongación SUAZO BIEN En el amplio grupo de futbolistas que tuvieron al menos una clara ocasión de peligro. El despeje de Dmitrovic fue clave en su remate MENDY BIEN Aportando en la recuperación y también en la circulación de balón. Tapando alguna llegada en área propia SOW APROBADO Dijo poco a pesar de que el Sevilla tuvo el balón en muchas fases del partido JANUZAJ SIN CALIFICAR Su imagen con la mirada perdida tras ser sustituido por una nueva lesión lo dijo todo. PEQUE NOTABLE Con las ideas muy claras. Directo hacia el área con la mayor velocidad posible. Un remate al poste y sensación de peligro, especialmente en el primer tiempo VARGAS BIEN Contratiempo en forma de lesión. Hasta entonces encontró el carril en ocasiones y generó una llegada en la que se pidió penalti. AKOR ADAMS APROBADO Ganó duelos con los centrales y tuvo dos buenas ocasiones en el primer tiempo. Perdió el balón en la jugada del segundo gol del Espanyol. EJUKE NOTABLE Mostró decisión desde el primer instante. Ofreció alternativas a los compañeros. Intentos desde el costado derecho y también por zonas centrales. Tuvo un par de ocasiones. ALFON APROBADO Se encontró con Dmitrovic en un remate centrado GUDELJ APROBADO Minutos para intentar acercar el balón al área contraria cuanto antes AGOUMÉ APROBADO Faltó algo más de conexión con la zona de ataque ALEXIS APROBADO Criterio para encontrar al compañero cerca de la portería contraria ALMEYDA BIEN El equipo mejoró tras el cuarto de hora inicial y estuvo en el partido hasta el final.

