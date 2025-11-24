Suscríbete a
Espanyol
  • Pere Milla (47')
1
0
2ª parte
Sevilla
Sevilla

LaLiga EA Sports. Jornada 13 Lunes 24/11 21:00h. Árbitro Miguel Sesma Espinosa. Estadio RCDE Stadium. Canal Movistar LaLiga

Espanyol - Sevilla FC, las estadísticas del partido

Todos los datos del encuentro correspondiente a la decimotercera jornada de LaLiga

Espanyol - Sevilla, en directo: última hora del partido de LaLiga EA Sports hoy en vivo

Orgullo de Nervión

Siga en vivo todas las estadísticas del encuentro entre el Espanyol y el Sevilla FC, correspondiente a la decimotercera jornada de LaLiga.

Espanyol

ESP

Entrenador:
José Manuel González Álvarez4-4-2
  1. Dmitrovic
    Portero    13
  2. Omar El Hilali
    Defensa    23
  3. Calero
    Defensa    5
  4. Cabrera
    Defensa    6
  5. Carlos Romero
    Defensa    22
  6. Tyrhys Dolan
    Centrocampista    24
  7. Urko Gonzalez
    Centrocampista    4
  8. Edu Expósito
    Centrocampista    8
  9. R. Terrats
    Centrocampista    14
  10. Pere Milla
    Delantero    11
  11. Kike García
    Delantero    19
13
235622
244814
1119
1
16322312
2019
211411
9
Sevilla

SEV

Entrenador:
Matías Almeyda4-2-3-1
  1. 1Vlachodimos
    Portero
  2. 16Juanlu Sánchez
    Defensa
  3. 32Andrés López
    Defensa
  4. 23Marcão
    Defensa
  5. 12Gabriel Suazo
    Defensa
  6. 20Djibril Sow
    Centrocampista
  7. 19Batista Mendy
    Centrocampista
  8. 21Chidera Ejuke
    Sustituto
  9. 14Gerard Fernández Castellano
    Centrocampista
  10. 11Ruben Vargas
    Centrocampista
  11. 9Akor Adams
    Delantero
Estadísticas
37.2%EspanyolESP
62.8%SEVSevilla
1 Goles 0
3 Remates a puerta 4
2 Remates fuera 3
0 Remates al palo 1
4 Asistencias 9
1 Asistencias de gol 0
6 Faltas cometidas 4
4 Faltas recibidas 6
1 Tarjetas amarillas 0
0 Tarjetas rojas 0
105 Pases correctos 203
38 Pases fallados 42
0 Fueras de juego 0
4 Paradas 2
1 Corners 10
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0
