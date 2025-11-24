Espanyol - Sevilla FC, las estadísticas del partido
Todos los datos del encuentro correspondiente a la decimotercera jornada de LaLiga
Espanyol - Sevilla, en directo: última hora del partido de LaLiga EA Sports hoy en vivo
Siga en vivo todas las estadísticas del encuentro entre el Espanyol y el Sevilla FC, correspondiente a la decimotercera jornada de LaLiga.
ESPEntrenador:
José Manuel González Álvarez4-4-2
13
235622
244814
1119
1
16322312
2019
211411
9
SEVEntrenador:
Matías Almeyda4-2-3-1
Estadísticas
37.2%ESP
62.8%SEV
1 Goles 0
3 Remates a puerta 4
2 Remates fuera 3
0 Remates al palo 1
4 Asistencias 9
1 Asistencias de gol 0
6 Faltas cometidas 4
4 Faltas recibidas 6
1 Tarjetas amarillas 0
0 Tarjetas rojas 0
105 Pases correctos 203
38 Pases fallados 42
0 Fueras de juego 0
4 Paradas 2
1 Corners 10
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0
