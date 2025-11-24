Espanyol - Sevilla, en directo: última hora del partido de LaLiga EA Sports hoy en vivo

El Sevilla FC regresa del parón cerrando esta 13ª jornada de LaLiga, la cual se ha dado de forma propicia para que los nervionenses escalen puestos en la clasificación en caso de victoria. Su rival de este lunes es el RCD Espanyol, ... al cual visitarán a partir de las 21.00 horas. Este choque entre blanquiazules y sevillistas contará con el arbitraje de Miguel Sesma, con Valentín Pizarro en el VAR.

Llegan a este encuentro los de Matías Almeyda tras vencer a Osasuna (1-0), un partido en el que rompieron una racha de tres derrotas consecutivas en la competición doméstica (1-3 ante el Mallorca, 2-1 frente a la Real Sociedad y 3-0 ante el Atlético de Madrid); eso sí, contando entremedias con el triunfo ante el Toledo en la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Por su parte, el Espanyol ha perdido sus dos últimos choques (2-1 ante el Alavés y 0-2 frente al Villarreal), después de venir de ganar los tres anteriores (0-2 en Oviedo, 1-0 al Elche y 1-2 al Atlètic Lleida).

Un Sevilla con más efectivos

Para visitar al Espanyol ya avisó Almeyda en rueda de prensa de que había recuperado a varios futbolistas durante el parón. En concreto, han entrado en la convocatoria jugadores como Marcao, Agoumé, Alexis y Cardoso. Sin embargo, siguen siendo baja Azpilicueta e Isaac, quienes ultiman sus respectivas recuperaciones, el lesionado Nianzou y el sancionado Carmona, además de Álvaro Fernández por decisión técnica.

Será la 84ª vez que el Sevilla visite el Espanyol en partido oficial, contando este tipo de encuentros con un bagaje de 45 triunfos locales, quince empates y 24 victorias visitantes. Como último precedente, el choque disputado en el RCDE Stadium entre ambos conjuntos el curso pasado, correspondiente a la 11ª jornada de LaLiga, se saldó con victoria sevillista por 0-2, gracias a un doblete de Lukebakio.