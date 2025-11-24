Espanyol - Sevilla, en directo: última hora del partido de LaLiga EA Sports hoy en vivo

Llegan a este encuentro los de Matías Almeyda tras vencer a Osasuna (1-0), un partido en el que rompieron una racha de tres derrotas consecutivas en la competición doméstica (1-3 ante el Mallorca, 2-1 frente a la Real Sociedad y 3-0 ante el Atlético de Madrid); eso sí, contando entremedias con el triunfo ante el Toledo en la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Por su parte, el Espanyol ha perdido sus dos últimos choques (2-1 ante el Alavés y 0-2 frente al Villarreal), después de venir de ganar los tres anteriores (0-2 en Oviedo, 1-0 al Elche y 1-2 al Atlètic Lleida).
Un Sevilla con más efectivos
Para visitar al Espanyol ya avisó Almeyda en rueda de prensa de que había recuperado a varios futbolistas durante el parón. En concreto, han entrado en la convocatoria jugadores como Marcao, Agoumé, Alexis y Cardoso. Sin embargo, siguen siendo baja Azpilicueta e Isaac, quienes ultiman sus respectivas recuperaciones, el lesionado Nianzou y el sancionado Carmona, además de Álvaro Fernández por decisión técnica.
Será la 84ª vez que el Sevilla visite el Espanyol en partido oficial, contando este tipo de encuentros con un bagaje de 45 triunfos locales, quince empates y 24 victorias visitantes. Como último precedente, el choque disputado en el RCDE Stadium entre ambos conjuntos el curso pasado, correspondiente a la 11ª jornada de LaLiga, se saldó con victoria sevillista por 0-2, gracias a un doblete de Lukebakio.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete