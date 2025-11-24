Suscríbete a
+Nervión

Espanyol - Sevilla: Almeyda quiere volver a ganar a domicilio dos meses después

Sin Azpilicueta, Carmona, ni Nianzou, el técnico tendrá que reinventar su muro defensivo en Cornellá

Alexis, Cardoso y Agoumé entran en la convocatoria; Isaac, no viajó por prudencia

Dónde ver Espanyol - Sevilla: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026

Espanyol - Sevilla: Almeyda quiere volver a ganar a domicilio dos meses después
Candela Vázquez

Candela Vázquez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Sevilla FC vuelve a la competición liguera visitando a uno de los equipos que está más en forma en este primer tercio de la temporada: el Espanyol. Los de Manolo González han arrancado la campaña en un gran estado de forma, ... ocupan la sexta plaza, aunque en las dos últimas jornadas han encadenado derrotas ante Villarreal y Alavés. Los pericos quieren recuperar sensaciones a costa del Sevilla tras este parón internacional y, ya de paso, pretenden romper con una estadística que viene repitiéndose desde hace ya varios años.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app