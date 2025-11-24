Espanyol - Sevilla: Almeyda quiere volver a ganar a domicilio dos meses después

El Sevilla FC vuelve a la competición liguera visitando a uno de los equipos que está más en forma en este primer tercio de la temporada: el Espanyol. Los de Manolo González han arrancado la campaña en un gran estado de forma, ... ocupan la sexta plaza, aunque en las dos últimas jornadas han encadenado derrotas ante Villarreal y Alavés. Los pericos quieren recuperar sensaciones a costa del Sevilla tras este parón internacional y, ya de paso, pretenden romper con una estadística que viene repitiéndose desde hace ya varios años.

Y es que a los de Nervión no les suele ir mal en el RCDE Stadium, ya que llevan seis visitas sin perder ante el conjunto espanyolista. Si bien el Sevilla ha ganado este año más a domicilio que en casa, los de Matías Almeyda acumulan casi dos meses sin obtener los tres puntos fuera de casa en LaLiga. Una dinámica que hay que romper ya antes de que se vuelva una losa extra para los blanquirrojos.

El técnico argentino ganó tiempo y crédito con la victoria ante Osasuna antes del parón de selecciones, no había sido un mes plácido para Almeyda, que encadenó cuatro derrotas consecutivas, pero los tres puntos ante los pamplonicas volvió a darle oxígeno. No obstante, la recta final de noviembre se tercia trepidante para el técnico sevillista, que tendrá que hacer un buen papel en Cornellá antes de recibir al Betis el próximo 30 de noviembre en el Sánchez-Pizjuán. El primer derbi del argentino y, encima, como anfitrión. No es poca cosa.

Recuperación de efectivos

Como era de esperar, le ha venido bien el parón al Sevilla, que ha llegado a tener en la enfermería a siete jugadores a la vez. Con la defensa en cuadros, Almeyda tenía un auténtico problema para confeccionar un once equilibrado ante el Espanyol. Sin embargo, a lo largo de la semana, se han ido incorporando jugadores y el mundo ya se ve de otra manera. De esta forma, Marcao, Alexis, Isaac, Cardoso y Agoumé han encadenado varios entrenamientos, aunque el lebrijano no viajó y se reserva una semana más.

Si bien no parece que la presencia de Marcao vaya a ser un problema, Almeyda corroboró que Agoumé también estará disponible, mientras que con Alexis hay muchísima prudencia, a pesar de estar dentro de la expedición. Es una de las piedras angulares de su técnico, pero adelantar plazos ya provocó una recaída y prefieren ser cautos con él. El chileno ha trabajado estas semanas sin descanso para acelerar su recuperación y se marcó como objetivo llegar al derbi.

El que tiene muchas papeletas de regresar al once inicial es Kike Salas, el central es uno de los pocos defensas sanos disponibles y, aunque el técnico elude ponerlo junto a Marcao, sería una solución de garantías ante las bajas de Nianzou y Azpilicueta, además de la incógnita sobre el estado físico de Cardoso. Azpilicueta aún no se ha podido reenganchar a los entrenamientos grupales, aunque se confía que llegue al partido ante el Betis del próximo fin de semana. De hecho, ayer se le puso ver haciendo carrera continua al margen de sus compañeros en la ciudad deportiva.

Alineaciones probables Espanyol Dmitrovic; El Hilali, Riedel, Cabrera, Romero; Dolan, Lozano, Edu Expósito, Pere Milla; Roberto y Kike García.

Dmitrovic; El Hilali, Riedel, Cabrera, Romero; Dolan, Lozano, Edu Expósito, Pere Milla; Roberto y Kike García. Sevilla FC Odysseas; Juanlu, Marcao, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Mendy, Sow; Peque, Vargas y Akor.

Odysseas; Juanlu, Marcao, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Mendy, Sow; Peque, Vargas y Akor. Árbitro Sesma Espinosa (C. Riojano)

Sesma Espinosa (C. Riojano) Estadio RCDE Stadium

No estará José Ángel Carmona, el visueño vio la quinta tarjeta ante el Osasuna y cumplirá ciclo hoy lunes. Por tanto, Juanlu tiene todas las papeletas de ocupar el carril derecho. Mucha atención a esto de las tarjetas amarillas deberá tener Peque, el catalán está apercibido y podría perderse el derbi sevillano. Ahora mismo, el ex del Racing es un habitual para su técnico y, ante Osasuna, fue capitán general para los de Nervión.

En la delantera, con Isaac fuera de juego, Akor será el titular ante el Espanyol. El nigeriano viene de marcar con su selección y parece que ha dejado atrás los problemas musculares que han lastrado últimamente sus participaciones.

Almeyda aún no ha dado con un once fijo y sólido de referencia, si bien es cierto es que las lesiones no se lo han permitido, pero intentará en este tramo final del año seguir perfilando al equipo para no pasar apuros, tal y como pasó el año pasado. No tiene mucha confianza en el mercado de invierno, aunque ha hecho su particular carta de regalos, pero la situación económica del club no da lugar a grandes esperanzas.

Por su parte, Manolo González cuenta con un panorama mucho más alentador. Sólo cuenta con la baja de Javi Puado, aunque el capitán y delantero periquito es una baja sensible para el grupo, el resto de las demarcaciones las tiene bien cubiertas su técnico, que sabe que una nueva victoria en casa mantendría al equipo en puestos europeos. Un panorama muy goloso para un equipo que el año pasado luchó para no descender.

En portería, un viejo conocido del sevillismo, Marko Dmitrovic. El serbio acaba de ser padre, pero estará bajo palos ante su exequipo. El guardameta perdió la titularidad ante Nyland y se marchó el verano de 2024 al Leganés a coste cero. Su buen hacer provocó que el Espanyol se hiciera con sus servicios tras la marcha de Joan García al Barcelona. El guardameta lleva esta temporada cuatro porterías a cero y 15 goles encajados en doce partidos.

Actualmente, el Sevilla ocupa la novena plaza, pero es consciente de que su tranquilidad pasa por seguir sumando y pelear para que el equipo no se caiga en ningún momento. La fragilidad mental que el grupo ha mostrado estos años atrás aún es una sombra que se cierne sobre los jugadores, demasiados tropiezos consecutivos y un mal papel ante el máximo rival, pondrían en peligro todo el trabajo que Almeyda ha hecho hasta ahora.