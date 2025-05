El esfuerzo final de Suso lleva un premio añadido

Las historias en el mundo del fútbol tienen siempre atajos o segundos capítulos que, en muchos casos, resultan tan inesperados como llamativos. Y en el actual Sevilla, donde todo y todos parecen estar de paso, se suceden los casos que invitan a preguntarse por ... qué. Hace un par de semanas, cuando el Sevilla disputaba su último partido en el Sánchez-Pizjuán ante el Real Madrid, Suso era sustituido en la segunda parte. Fueron los únicos aplausos que se escucharon en el coliseo nervionense, de uñas contra sus dirigentes una tarde más. El jugador agradeció emocionado el que debía ser su último partido en un estadio donde se había sentido como en casa. Se marchaba después de cuatro temporadas y media. El Cádiz y clubes árabes esperaban su respuesta a propuestas para que firmase como agente libre.

Sin embargo, ese nexo de unión entre Suso y el Sevilla no se había roto del todo. Existía una pequeña puerta abierta para su continuidad aunque no se hubiese pulsado esta opción hasta que la temporada llegase a su fin. Ni siquiera el propio extremo del Sevilla se esperaba este acercamiento del club que había dejado que su contrato caducase sin apenas importarle esta circunstancia, asumiendo que debía marcharse el 30 de junio y así liberar una de las fichas más importante del vestuario nervionense. Y es que en el contrato de Suso, más la fuerte amortización dividida en cuatro temporadas y media, radicaba ese problema de una entidad que necesita ahorrarse hasta el último euro y no pueden sostener a futbolistas con contratos muy por encima de las posibilidades actuales de gasto. Esos tres millones anuales que percibe el gaditano eran una losa que quitarse de encima lo antes posible. Y aquí empezaron los problemas.

Porque el Sevilla se ha llevado tres mercados seguidos pulsando la posibilidad de que Suso saliese del equipo. Al igual que ocurriese con Ivan Rakitic en enero de 2024, el rol de Suso no estaba claro en el esquema de Quique. El croata salió hacia un destino exótico, situación que también se le planteó al nuevo número 10, pero que descartó por motivos familiares. Está bien asentado en la capital de Andalucía y su deseo era el de continuar viviendo en España y cerquita de su tierra. Aguantó sin jugar demasiado. Ya para el verano se le abrirían nuevamente las puertas, pero su decisión de continuar era inamovible. Deseaba ayudar al club en un momento difícil, pese a que el lastre de su coste anual provocase el deseo generalizado en la cúpula sevillista de decirle adiós. Tampoco quiso el pasado mes de enero, con García Pimienta arrinconándolo mientras le favorecían los resultados. No tuvo ayuda por parte del club en sus reclamaciones al entrenador catalán.

Cambio de perspectiva

Con la llegada de Joaquín Caparrós al banquillo, pese a los malos resultados cosechados, de lo poco rescatable en el Sevilla fue el papel de Suso en todos y cada uno de los encuentros. Pese a estar falto de ritmo por una ausencia de minutos que le llevaron a ser el futbolista de la primera plantilla con menos participación, demostró una implicación que no siempre se la había sentido al andaluz. Jugó con el brazalete, pidiendo a sus compañeros más concentración, cogiendo la pelota cuando otros no la querían y tratando de que el Sevilla fuese un equipo durante el mayor tiempo posible. Ese gen ganador, de hombre con tablas y sintiendo realmente todo lo que se estaba jugando la entidad en esos últimos partidos ha servido para que el consejo de administración, comenzando por su presidente, se den cuenta de la falta que hacen hombres de esa jerarquía en el vestuario hispalense. Que no se pueden seguir perdiendo a profesionales de nivel, cuando ellos mismos están deseando quedarse.

Porque la idea de Del Nido Carrasco en su momento fue crear un núcleo duro en el vestuario, de capitanes expertos, con Sergio Ramos, Rakitic, Ocampos o Gudelj. La mayoría se fue marchando y la situación deportiva no ha hecho más que empeorar. Viendo el Suso del último mes, el club está por la labor de su continuidad, siempre y cuando se ajuste a los parámetros económicos que ahora puede ofrecerle el Sevilla. El jugador está dispuesto a ese esfuerzo por quedarse, aunque igualmente se debe esperar a conocer qué entrenador dirigirá el primer equipo la próxima temporada y si un perfil como el del zurdo encajaría en sus planes. Paso a paso. Suso no quiere vivir otro año en el ostracismo. Si se queda en Nervión es para ayudar. Se ha ganado esa última propuesta y le tocará decidir.