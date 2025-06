El Sevilla FC se lanza a por Matías Almeyda

Antonio Cordón, director deportivo del Sevilla, se reunió ayer por la tarde con Imanol Alguacil, el que era el principal candidato para sentarse en el banquillo del Sevilla la próxima temporada. Las sensaciones en la previa de este encuentro eran positivas en la ... parte sevillista, después de las comunicaciones constantes con el entrenador vasco y su entorno; quizás no tanto en el propio técnico de Orio, quien tenía serias dudas con el proyecto deportivo del club de Nervión. La inestabilidad en el entorno sevillista, con todos esos cambios que se han ido produciendo, echaba para atrás al vasco, que ha terminado por rechazar el proyecto expuesto por el flamante director deportivo. Lo que ha llevado al Sevilla a lanzarse por Matías Almeyda.

Si bien Víctor Orta inició los contactos con Imanol, el vasco ha esperado a que Cordón rematara este contacto con él para estudiar la propuesta sevillista. Al entrenador no le disgustaba la idea de dirigir al Sevilla, pero tenía claro que quería la estabilidad de un proyecto a largo plazo. Cordón tardó unos días en concretar dicha reunión, pero finalmente se fijó ayer y la explicación del proyecto por parte del director deportivo se realizó en tiempo y forma. Las dos partes se llevaron sus sensaciones a casa y el tiempo de reflexión no fue muy dilatado, algo que el Sevilla agradece, teniendo en cuenta la respuesta negativa del ex de la Real Sociedad. Imanol transmitió anoche su «no» a Cordón y, ahora, tendrá que decidir si pone rumbo, o no, a Arabia Saudí. Y es que el Al-Shabab se encuentra apretando por su contratación con una oferta millonaria.

El Sevilla FC lamenta perder al técnico que más unanimidad generaba dentro del consejo de administración por su prestigio nacional y por ser un perfil que cuadraba con la situación actual del equipo. Cordón quiso presentarle un proyecto estable y a largo plazo, pese a que contractualmente haya que tratar de encontrar los subterfugios para no quedarse encadenado a un contrato leonino que te supedite otras planificaciones el tener que pagarlo. Es decir, que si el Sevilla debe echar a su futuro entrenador en diciembre, que existan cláusulas por las que sólo deba pagar el año en curso, por mucho que en una demostración de confianza se le haya firmado dos o tres temporadas. Un asunto es la confianza futura o el hecho de no poder despedirlo mientras esté en posiciones de relativa tranquilidad, y otra que no puedas echarlo por falta de economía si se agarra a un contrato irrompible por las buenas. Esas famosas ventanas echan para atrás a los entrenadores, mientras es un método de protección e incluso de presión por parte del club.

No obstante, a Imanol no le ha convencido lo expuesto, consciente de que el Sevilla ha sido en los últimos años una trituradora de entrenadores y que, tras su exitoso paso por la Real Sociedad, una mala experiencia en Nervión puede dejar muy tocado su currículo. Según fuentes de la negociación, ha sido esto, y no el aspecto económico, el factor que ha determinado la decisión del vasco. Si bien es cierto que el Sevilla no podía satisfacer las cantidades que se solicitaron en un primer momento, el planteamiento de los sevillistas en este aspecto no había disgustado.

Consciente de que no se puede competir con una oferta exótica, Cordón habría ofrecido un salario base importante con buenos premios por quedar cuanto más arriba mejor, sobre todo si el equipo termina tocando competición europea. Pese a lo extraño que pueda parecer con las tres últimas temporadas ligueras del Sevilla, la idea de regresar a Europa más pronto que tarde sigue latente en el club hispalense.

Ante la negativa de Imanol, la entidad sevillista ha querido moverse rápido, aunque alberga la esperanza de que el vasco cambie de parecer en el ultimo momento.

Otros candidatos

Aun así, el club ya se está moviendo y ha intensificado los contactos con Matías Almeyda. Un nombre que trascendió hace unos días, puesto que el técnico argentino se habría ofrecido al Sevilla. Desde el club se admite que ha habido contactos con él y que, actualmente, es la principal alternativa al extécnico de la Real Sociedad. Matías Almeyda es un perfil distinto a lo que se está buscando por el Sánchez-Pizjuán, ya que el retrato robot estaba centrado en un hombre con experiencia en el fútbol español, que no tuviese ese periodo de adaptación que tanto miedo da por el Sevilla, donde se considera que un buen comienzo calmará las agitadas aguas en su estadio y ese clima social que siempre parece que va a más. No obstante, la negativa de Imanol parece haberle abierto la puerta de par en par, aunque no es el único en la agenda.

El que también parece haberse caído del todo de la lista es Bordalás. El técnico del Getafe no se encuentra entre los preferidos del nuevo director deportivo del Sevilla. Sin embargo, sí era un perfil que gustaba bastante dentro del consejo de administración. Si bien es cierto que Ángel Torres, presidente del Getafe, desveló ayer que el alicantino permanecerá el año de más que tiene firmado: «Tuvimos una reunión con él una vez que decidí que era Toni (Muñoz) el director deportivo. Y se lo comuniqué personalmente. Bajó de Alicante, que está allí de vacaciones y lo confirmó así. Parece ser que había dos equipos similares al Getafe a los que podía ir o que le habían llamado».