La epidemia del Sevilla FC: 13 jugadores con lesiones musculares en la 25-26

El Sevilla FC tiene un problema con las lesiones musculares. Así ocurrió en años anteriores y así continúa siendo en esta temporada 25-26, en la que hasta 13 jugadores de la primera plantilla han sufrido dolencias de este tipo. Los problemas de Adnan ... Januzaj y Rubén Vargas en Cornellà-El Prat agravan el hándicap del parte médico que viene padeciendo Matías Almeyda desde su llegada a la entidad.

Ni siquiera los cuidados del cuerpo técnico, que incluso ha ido adaptando el modelo de entrenamiento y exigencia a las características de cada futbolista, ha podido evitar hasta el momento esa epidemia que viene castigando al Sevilla. Una merma en el rendimiento que también ha influido en la dinámica de resultados, al contar casi siempre con más de un inquilino en la enfermería.

Los problemas musculares ya afectaron desde la pretemporada. Entonces, jugadores como Nianzou (recto anterior) Isaac Romero (abductor), Ramón Martínez (isquiotibiales), Ejuke (abductor) o el propio Rubén Vargas (isquiotibiales) ya se perdieron parte de la preparación debido a diferentes molestias, que han seguido apareciendo con el inicio de la competición.

Nada más comenzar LaLiga cayeron lesionados Adnan Januzaj, con una dolencia muscular tras estrenarse ante el Athletic en la primera jornada del campeonato, y Stanis Idumbo (abductor). Luego llegaría la de Djibril Sow, con una leve molestia en el abductor le impidió participar en los encuentros ante el Getafe y el Girona. Todavía en el mes de agosto cayeron también Akor Adams, con una lesión en el abductor largo, y Chidera Ejuke, con una dolencia en el bíceps femoral de la pierna izquierda que lo dejó K.O. durante el primer parón liguero del año y fuera del encuentro ante el Elche.

Durante el mes de septiembre, además de la lesión en el tobillo de Alfon, sería Nianzou quien volvería a la enfermería. Una nueva lesión muscular del defensa francés, que lo apartaría del equipo durante cuatro encuentros y que lo haría reaparecer ya en el mes de noviembre aunque con poco recorrido. Dos encuentros después, Nianzou volvía a caer lesionado y actualmente se encuentra de baja.

Octubre sería un mes complicado en el apartado de lesiones. César Azpilicueta, con una lesión en los aductores del muslo izquierdo, y Batista Mendy, con una lesión similar a la del defensa, cayeron ante el Mallorca y fueron baja para el partido en San Sebastián. Precisamente, en ese duelo ante la Real caerían Alexis Sánchez, con una lesión en el bíceps femoral de la que reapareció ante el Espanyol, y Agoumé, con una dolencia de la que no se ofreció parte médico. Días más tarde sería el portugués Cardoso quien aumentaría el parte de baja, con una lesión en el sóleo.

En noviembre llegarían más problemas para Azpilicueta, al que una dolencia en el sóleo le impidió jugar ante Osasuna y lo mantiene como duda para el derbi. También cayó lesionado Isaac Romero, que se perdió el duelo ante el equipo rojillo y que no viajó a Barcelona por precaución, aunque todo apunta a que sí podrá jugar ante el Betis. El círculo se cerró ante el Espanyol, con esos nuevos problemas musculares de Januzaj y Vargas, de los que se espera parte médico para evaluar el alcance exacto.