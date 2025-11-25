Suscríbete a
+Nervión
Última hora
José Luis Sanz recupera el espíritu del mapping en la Plaza de San Francisco para esta Navidad

La epidemia del Sevilla FC: 13 jugadores con lesiones musculares en la 25-26

Vargas y Januzaj, que ya sufrieron problemas esta temporada, agravan el problema del parte médico

El vudú de Nigeria le llegó al Sevilla FC: 22 remates, Dmitrovic de MVP y dos nuevos lesionados

La epidemia del Sevilla FC: 13 jugadores con lesiones musculares en la 25-26
Samuel Silva

Samuel Silva

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Sevilla FC tiene un problema con las lesiones musculares. Así ocurrió en años anteriores y así continúa siendo en esta temporada 25-26, en la que hasta 13 jugadores de la primera plantilla han sufrido dolencias de este tipo. Los problemas de Adnan ... Januzaj y Rubén Vargas en Cornellà-El Prat agravan el hándicap del parte médico que viene padeciendo Matías Almeyda desde su llegada a la entidad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app