Empate del Sevilla Atlético a domicilio con la AD Alcorcón (0-0)

El filial sevillista jugó con un futbolista más desde el minuto 63 por expulsión de Esteban Aparicio

Castrín, en el transcurso del Alcorcón-Sevilla Atlético
Castrín, en el transcurso del Alcorcón-Sevilla Atlético
Segunda jornada consecutiva en la que el Sevilla Atlético deja su portería a cero. El filial dirigido por Jesús Galván, que venía de ganar cinco días antes al Hércules por 2-0, ha empatado este viernes con la AD Alcorcón (0-0) ... en encuentro disputado en el Estadio Municipal de Santo Domingo.

