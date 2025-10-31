Empate del Sevilla Atlético a domicilio con la AD Alcorcón (0-0)

Segunda jornada consecutiva en la que el Sevilla Atlético deja su portería a cero. El filial dirigido por Jesús Galván, que venía de ganar cinco días antes al Hércules por 2-0, ha empatado este viernes con la AD Alcorcón (0-0) ... en encuentro disputado en el Estadio Municipal de Santo Domingo.

En el primer tiempo, un remate del jugador del Sevilla Atlético Collado se encontró con el larguero. La AD Alcorcón acabó el encuentro con un futbolista menos debido a la expulsión de Esteban Aparicio en el minuto 63. Poco después se revisó una jugada en la que en un principio se había señalado penalti a favor del filial sevillista y en la que finalmente no hubo lanzamiento desde los once metros. El marcador no se movió de ahí hasta el final.

Cuatro de seis en puntos para el Sevilla Atlético después de las dos últimas jornadas. Disputados diez encuentros en el Grupo II de Primera RFEF, el equipo dirigido por Galván cuenta con diez puntos en la clasificación después de dos triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas. En la undécima jornada, el Sevilla Atlético recibirá al Torremolinos en partido previsto para el próximo domingo 9 de noviembre (12.00).

Ficha técnica:

AD Alcorcón: Gaizka Ayesa; Pol Domingo, Iván Pérez, Joan Rojas, Sergio Nieto; Tarsi Aguado, Yael Ballesteros, Luis Vacas (Kopotun, m. 59); Raúl Blanco (Lanchi, m. 80), Borja Martínez (Samuel Rodríguez, m. 80) y Esteban Aparicio.

Sevilla Atlético: Alberto Flores; Espiñeira, Castrín, Iker Muñoz, Sergio; Rivera, Collado (Isra Domínguez, m. 77), Lulo da Silva; M. Sierra, Oso (Iker Villar, m. 95) e Ibra (Álex Costa, m. 77).