Nervión enmudeció en el minuto de silencio hacia su leyenda; el centro del terreno de juego lució con un camiseta con su nombre y un ramo de flores

Emotivo tributo a Manolo Cardo en el Sevilla - Villarreal
Manuel Gómez / ABC

F. M.

La previa del Sevilla FC - Villarreal CF sirvió para prolongar el tributo que el Sevilla FC está rindiendo a Manolo Cardo, mítico entrenador del club nervionense fallecido la semana pasada a los 85 años de edad. Antes del comienzo del partido, el centro del terreno de juego lució con un camiseta con su nombre, así como con un ramo de flores.

Igualmente, instantes antes del comienzo del encuentro se guardó un respetuoso minuto de silencio en memoria de quien fue I Banquillo de Oro Ramón Encinas. Manolo Cardo es el tercer entrenador que más veces (200) ha dirigido al primer equipo del Sevilla FC, sólo por detrás de Joaquín Caparrós (248) y de Unai Emery (205), y es el segundo con más encuentros en la máxima categoría.

El preparador sevillano entrenó a los nervionenses durante cinco temporadas, entre diciembre de 1981 -cuando sustituyó a Miguel Muñoz en Primera- y junio de 1986, un periodo en el que consiguió dos clasificaciones consecutivas a Europa. En su debut, logró una victoria ante el Real Zaragoza en La Romareda (1-4), un duelo con cuatro goles de Pintinho y haciendo debutar a Francisco López Alfaro.

Además, durante su etapa al frente del equipo confió en canteranos como, además de Francisco, Rafa Paz, Ramón Vázquez o Manolo Jiménez, todos ellos internacionales con la selección española.

