Emery: «Soñaba con ganar la Europa League y ese sueño me lo abrieron en Sevilla»

El de Unai Emery es nombre propio cuando se habla de la Europa League. Hasta en cuatro ocasiones ha firmado el título en esta competición continental. Tres de ellas fueron como entrenador del Sevilla FC. Emery llegó a Nervión en el transcurso de la temporada 12-13 y en la siguiente campaña supo lo que era ganar un título europeo con el Sevilla al ganar al Benfica en la tanda de penaltis de la final de Turín.

Un año después llegó la segunda Europa League consecutiva para el Sevilla con el triunfo ante el Dnipro por 3-2 en Varsovia. Y en 2016, el tercer título en la Europa League con Emery de entrenador sevillista al ganar por 3-1 al Liverpool en Basilea.

«Soñaba con ganar Europa League y ese sueño me lo abrieron en Sevilla. Ellos ya habían conseguido esa cima para que me hiciesen entender que era posible y que si yo soñaba con eso, podía alcanzarlo. Sin la ayuda del Sevilla, de los sevillistas y de los que habían tenido esa experiencia no lo hubiese conseguido«, recordó Emery en 'Premier Corner by Guinness 0'0'.

El técnico en la actualidad del Aston Villa también sabe lo que es ganar una cuarta edición de la Europa League. Ocurrió en la temporada 20-21, en su etapa como entrenador del Villarreal, cuando ganó al Manchester United en la tanda de penaltis de la final en Gdansk.