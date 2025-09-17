Emery y el recuerdo de una charla futbolística con Manolo Cardo en su etapa en el Sevilla: «Me ayudó muchísimo»

La etapa de Manolo Cardo como entrenador del primer equipo del Sevilla FC fue de diciembre de 1981 a junio de 1986. Tiempo en el que el técnico coriano tuvo la oportunidad de dirigir en 200 partidos oficiales al equipo sevillista.

Apenas dos entrenadores han superado esa cifra. Joaquín Caparrós estuvo en 248 encuentros mientras que 205 fueron los partidos oficiales de Unai Emery como técnico sevillista. El ahora entrenador del Aston Villa ha enviado un mensaje de pésame por la muerte de Manolo Cardo y ha recordado un momento especial vivido en el transcurso de su etapa como entrenador del Sevilla.

«Mi más sincero pésame a toda la familia de Manolo Cardo, a todo el Sevilla y a todos los que, alrededor suyo, en base a una amistad, personal o futbolística, como en este caso la mía, hemos tenido con él», empieza diciendo Emery, que fue entrenador del Sevilla entre enero de 2013 y junio de 2016.

Durante aquella etapa tuvo lugar un encuentro con Manolo Cardo que Emery no olvida. «Todavía recuerdo aquella comida en su casa en la que invitó a la directiva del Sevilla. Estuvimos conversando de fútbol. Además hizo un apartado conmigo para darme consejos de lo que él sintió de entrenador y cómo era Sevilla para un entrenador. Me ayudó muchísimo y lo agradecí muchísimo. En el recuerdo para siempre, para mí, como algo en mi profesión de gran ayuda. Sobre todo ahora estar con su familia y con toda la familia del sevillismo«, comenta el técnico.