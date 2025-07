Los elogios de Manuel Pellegrini a Jesús Navas: «Era un jugador especial que hacía cosas distintas»

Jesús Navas sigue siendo protagonista meses después de su retirada del Sevilla FC. El club de Nervión ha estrenado un nuevo capítulo del documental dedicado al jugador de Los Palacios, «Jesús Navas, sobran las palabras», el cual se reproduce a través de la plataforma Sevilla FC +.

En esta ocasión, la pieza audiovisual se ha centrado en la etapa de Navas en el Manchester City, donde estuvo a las órdenes de Manuel Pellegrini. Tras nueve temporadas en el Sevilla FC, el palaciego puso rumbo a Reino Unido.

Durante cuatro temporadas vistió la elástica del equipo 'citizen', tres de ellas con Pellegrini de entrenador. De todo esto habla el chileno en este documental difundido por el Sevilla FC: «En el momento en el que lo llevamos al Manchester City entendíamos que era un jugador especial que hacía cosas distintas. Si le dejas la banda libre, a Jesús jugando contra él, le estas permanentemente tapando la capacidad de llegar al último tercio del campo, seguramente te hace mucho daño por partido, así que cuando jugábamos en contra siempre estábamos preocupados por la llegada de él sin balón al espacio».

Además, Pellegrini elogia el compromiso y la mentalidad competitiva de Jesús Navas tanto dentro como fuera de los terrenos de juego: «Yo creo que hay que ser especial en todo, no solamente en lo físico. Hay que ser especial en lo técnico, hay que ser un jugador de categoría, hay que estar en un equipo como el Sevilla jugando permanentemente Champions, hay que tener una dureza mental para seguir buscando más logros, más motivaciones. La exigencia tiene que ser la misma día tras día porque tienes que ser capaz de mantener el rendimiento que has tenido. Si no se exigía físicamente, era técnicamente y mentalmente».

En 2017, tras finalizar contrato con el Manchester City, Jesús Navas regresó de nuevo a Nervión para seguir deleitando con su fútbol al Ramón Sánchez-Pizjúan, donde alargó su carrera hasta el pasado mes de diciembre, momento en que con 39 años decidió colgar las botas.