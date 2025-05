La elección del entrenador, primera gran decisión del Sevilla FC

Todo en el Sevilla FC es susceptible de cambiar en los próximos días. Todo menos el gobierno del club, con decenas de pleitos cruzados entre los accionistas y una única realidad: José María del Nido Carrasco, quiera o no, seguirá siendo el ... presidente de la entidad hasta que se encuentre un comprador dispuesto a pagar de verdad por las acciones. Hay mucho dinero en juego en esas demandas cruzadas y los que auparon al presidente a su actual estatus, no le dejarán caer, sobre todo porque la alternativa, según los acuerdos firmados hace tiempo, es la entrada de su padre y expresidente, Del Nido Benavente. Algunos incluso preferirían perder parte de su capital accionarial antes que ver al abogado sentado en el trono del Sevilla.

Con todo ello, las decisiones que se tomen en los próximos días, toda vez que la temporada haya concluido con la permanencia como único premio de consolación, será momento de tomar las decisiones troncales en materia deportiva. Sin embargo, el tiempo corre siempre en contra del club que desee mover mucho el árbol. Quien mantiene su estructura deportiva, tanto en los despachos como en el banquillo, suele tener trabajo de sobra adelantado. De hecho, el primer y único fichaje del Sevilla hasta la fecha -a falta de confirmación oficial- es el de Alfon González. Un movimiento de Víctor Orta cuando aún su crédito no estaba tan en cuestión. La decisión sobre la continuidad, o más bien el adiós del madrileño no está claro por dos motivos principalmente: el monetario de salida. Hay poco dinero para gastar u ofrecer a un nuevo director deportivo, y menos para rescindir al actual; el segundo es aún más evidente, siendo el Sevilla un club poco apetecible para hombres en primera línea de fuego. Que se quede Orta está encima de la mesa.

Y tanto si se queda como si no lo hace, el Sevilla ya ha activado el modo búsqueda de entrenador. Como informó ABC de Sevilla hace semanas, el club ha sondeado varias opciones con llamadas o reuniones con gente de fútbol para preguntar por la disponibilidad, precio y apetencia de recalar en el Sánchez-Pizjuán. Nadie dice que no vendrá, pero las exigencias, viendo la debilidad sevillista, no serán sencillas de satisfacer. Hay un nombre desde hace semanas encima de la mesa como el de José Bordalás, quien convence más al entorno y parte del consejo de administración que al responsable de los fichajes. Saben que su fichaje caería bien en la crítica, además de garantizar equipos competitivos. Tras un primer contacto con su entorno antes de Semana Santa, no se han vuelto a producir contactos. Están a la espera de que el Sevilla despeje esa incógnita para sentarse a negociar. Tiene una cláusula liberatoria en su contrato y el propio Getafe ya se ha puesto a rastrear el mercado en la búsqueda de un sustituto.

Bordalás sería la opción de una facción dentro del Sevilla. El presidente se encuentra ahora mismo entre dos aguas. Sabe que tiene un poco la sartén por el mango en cuanto al consejo, puesto que ellos le están empujando a continuar por los motivos relatados, aunque también la aprietan para que acierte y ese clima de crispación del aficionado descienda de una vez por todas. Del Nido Carrasco sigue pensando que Víctor Orta está haciendo el trabajo que se le encomendó y que puede encontrar un entrenador que aporte al equipo el próximo año. Como no pudo firmar a Jagoba Arrasate el pasado ejercicio, por precio y años que solicitaba de contrato, dirigió su mirada a García Pimienta. Ahora también ha comenzado apuntando alto: primero sondeó a Míchel (dos millones cuesta su salida del Girona) y ahora ha puesto sus ojos en Imanol Alguacil, quien ha quedado libre tras finalizar con la Real Sociedad y está a la búsqueda de un nuevo proyecto.

La cotización del entrenador vasco se le escapa al actual Sevilla, aunque tratarán de seducirle con un proyecto de cero, con presencia importante de jugadores canteranos y en un entorno muy distinto al de Imanol en Anoeta, donde había tocado techo y el desgaste del tiempo en ese banquillo, que siente como propio, estaba comenzando a pasarle factura. En fútbol el tiempo siempre es una pesada mochila. A Pimienta sólo se le pudo ofrecer un año más otro opcional, hasta que se decidió multiplicar su contrato inicial al poco de comenzar la temporada. No sería distinto con Imanol. El club no puede meterse en contratos largos, no puede hipotecarse a futuro, más aún cuando la posibilidad de un venta o cambio de dirección está en el ambiente.

La opción Jesús Galván

De no fructificar ninguna de las opciones que se le presentarán a un Sevilla donde a los entrenadores también les da miedo recalar por el hecho de haber convertido al banquillo en una catapulta, en el club también valoran entre bambalinas algunos planes B o C. Como el hecho de que siguiese Caparrós, situación hablada antes de la mala imagen ofrecida por el equipo bajo su mando en esta cuarta etapa, o la posibilidad de darle la oportunidad de ascender al primer equipo a Jesús Galván. Esa la última de las opciones y se teme el pulsarla desde el inicio, por mucho que su conocimiento del entorno, la plantilla y los jóvenes valores sea inigualable. Todo por el pensamiento de que puede ser engullido si la temporada no se inicia como podrían esperar.

Al final, la decisión estará en darle el poder de tomarla al director deportivo o que el club actúe por su cuenta y decida qué es lo mejor para el equipo. Bordalás o Imanol. Dos estilos contrapuestos. Cada uno con sus virtudes y defectos. No se han olvidado de Míchel, pese a que él mismo aleje esta posibilidad. El Sevilla sigue siendo un club atractivo para los técnicos porque hacerlo bien en el Sánchez-Pizjuán multiplica su éxito. Porque reconocen que se trata de un grande en horas bajas y que un buen año es un impulso para ambos. La gran decisión del Sevilla por encima del resto.