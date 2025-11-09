Ejuke puso de los nervios al Sánchez-Pizjuán

El Sevilla fue mejor que el Osasuna pero tuvo que sudar de lo lindo en el tramo final del partido para abrochar su tres puntos de oro cimentados en el solitario gol de penalti de Rubén Vargas (1-0). Y es que el ... cuadro rojillo quemó sus naves en los últimos instantes del choque lanzándose a por la igualada. El descuento se hizo eterno en el Sánchez-Pizjuán. Antes de la tranquilidad que trajo la victoria, los nervios se apoderaron de la grada. No sólo por el lógico empuje del rival, sino por las propias decisiones de algún futbolista sevillista como Ejuke que encendieron a la parroquia blanquirroja.

El extremo nigeriano saltó al césped en el minuto 87 sustituyendo al goleador Vargas y se convirtió en protagonista nada afortunado en un par de acciones clave. Lejos de aportar la frescura y efectividad que Almeyda buscaba arriba con el cambio, el africano sacó de quicio a su afición.

Falló una ocasión clarísima para sentenciar con el 2-0. Solo ante Sergio Herrera, la echó fuera. Tampoco valoró la opción de jugarla con un compañero. Pero la jugada que más enfadó al respetable fue una contra rápida en la que el extremo tuvo la opción de meter la pierna en un balón dividido con el portero del Osasuna y plantarse sin ninguna oposición ante el arco rojillo para haber finiquitado el partido. Eligió de manera incomprensible no pelear esa pelota y echarse a un lado para eludir el posible contacto con el guardameta rival.

La afición entendió que Ejuke podía haber llegado a ese balón antes que el cancerbero del Osasuna. Al ver cómo su jugador quitaba la pierna, el sevillismo saltó enfurecido de sus asientos. Tocó sufrir un poco más con la incertidumbre del resultado.

Ayer mismo, Ejuke conocía cómo la selección de Nigeria lo citaba después de varios meses entre los 24 jugadores de las Súper Águilas para los play offs africanos para la repesca del Mundial 2026, que se disputarán durante este parón de noviembre en Marruecos. En la lista, repite el también sevillista Akor Adams.