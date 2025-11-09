Suscríbete a
Ejuke puso de los nervios al Sánchez-Pizjuán

En un tramo final infartante y con la incertidumbre del resultado, el extremo nigeriano erró en un par de decisiones clave que encendieron a la afición

Sevilla - Osasuna: Con amor y sufrimiento (1-0)

Sevilla - Osasuna, en directo

Ejuke, durante el Sevilla - Osasuna
Ejuke, durante el Sevilla - Osasuna

F. M.

El Sevilla fue mejor que el Osasuna pero tuvo que sudar de lo lindo en el tramo final del partido para abrochar su tres puntos de oro cimentados en el solitario gol de penalti de Rubén Vargas (1-0). Y es que el ... cuadro rojillo quemó sus naves en los últimos instantes del choque lanzándose a por la igualada. El descuento se hizo eterno en el Sánchez-Pizjuán. Antes de la tranquilidad que trajo la victoria, los nervios se apoderaron de la grada. No sólo por el lógico empuje del rival, sino por las propias decisiones de algún futbolista sevillista como Ejuke que encendieron a la parroquia blanquirroja.

