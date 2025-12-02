Ejuke y Akor Adams entran en la prelista de Nigeria para la Copa de África

El Sevilla FC tendrá que afrontar pronto un nuevo problema, la marcha de Chedira Ejuke y Akor Adams. Ambos jugadores se han asentado en las convocatorias de Nigeria y se encuentran en la prelista de su selección para disputar la Copa de ... África, que se disputará entre el 21 de diciembre al 18 de enero en Marruecos.

Los jugadores del Sevilla FC ya han acumulado varias convocatorias consecutivas con su combinado, por lo que tienen todas las papeletas de entrar en la lista definitiva, por lo que se perderán varios partidos con el conjunto hispalense.

De hecho, los jugadores tendrán que concentrarse unos días antes con Nigeria, por lo que pueden perderse los encuentros ante Oviedo, Real Madrid, Levante, Celta y Elche. Además, de los encuentros coperos que puedan darse si el Sevilla FC pasa de fase ante el Extremadura este próximo 4 de diciembre. Todo dependerá de lo lejos que llegue Nigeria en este torneo continental.