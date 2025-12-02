Suscríbete a
+Nervión

Ejuke y Akor Adams entran en la prelista de Nigeria para la Copa de África

Los atacantes sevillistas podrían perderse hasta cinco encuentros ligueros

Marcao, Sow, Azpilicueta y Ejuke no se entrenan en el primer entrenamiento tras el derbi

Ejuke y Akor Adams entran en la prelista de Nigeria para la Copa de África
Candela Vázquez

Candela Vázquez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Sevilla FC tendrá que afrontar pronto un nuevo problema, la marcha de Chedira Ejuke y Akor Adams. Ambos jugadores se han asentado en las convocatorias de Nigeria y se encuentran en la prelista de su selección para disputar la Copa de ... África, que se disputará entre el 21 de diciembre al 18 de enero en Marruecos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app