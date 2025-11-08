Suscríbete a
Ejuke y Akor Adams, convocados por Nigeria para la final a cuatro previa al torneo de repesca del Mundial 2026

El combinado nigeriano se enfrentará a Gabón el jueves 13 de noviembre y, si ganan, jugarán la final frente al vencedor del Camerún - RD Congo

Akor Adams, única e incierta alternativa del Sevilla FC para el gol

Akor celebra su gol a Lesoto
Akor celebra su gol a Lesoto ABC

J. S.

Los jugadores del Sevilla FC Chidera Ejuke y Akor Adams han sido convocados por la selección de Nigeria para disputar en la fecha FIFA de noviembre la final a cuatro africana previa al torneo final de repesca para el Mundial de 2026 que se celebrará ... entre Estados Unidos, Canadá y México. El próximo jueves día 13, en Rabat (Marruecos), el combinado nigeriano disputará su semifinal frente a Gabón. La otra semifinal la disputarán Camerún y la RD Congo. Los ganadores de ambas semifinales jugarán la final el domingo 16 de noviembre.

