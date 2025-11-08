Ejuke y Akor Adams, convocados por Nigeria para la final a cuatro previa al torneo de repesca del Mundial 2026

Los jugadores del Sevilla FC Chidera Ejuke y Akor Adams han sido convocados por la selección de Nigeria para disputar en la fecha FIFA de noviembre la final a cuatro africana previa al torneo final de repesca para el Mundial de 2026 que se celebrará ... entre Estados Unidos, Canadá y México. El próximo jueves día 13, en Rabat (Marruecos), el combinado nigeriano disputará su semifinal frente a Gabón. La otra semifinal la disputarán Camerún y la RD Congo. Los ganadores de ambas semifinales jugarán la final el domingo 16 de noviembre.

Akor Adams ya venía entrando en las últimas convocatorias del técnico Eric Chelle. De hecho, el delantero marcó el gol del triunfo en el duelo disputado ante Lesoto en la fecha FIFA de octubre (1-2). Por su parte, Ejuke regresa al combinado de su país prácticamente un año después, dado que no era citado desde aquel incidente que la expedición nigeriana sufrió en un aeropuerto en Libia.

Pero el vencedor de esta 'final four' no tiene el billete con su nombre para la cita mundialista, sino que se clasificará para disputar el torneo final de repesca, que se jugará en México en el mes de marzo del próximo año 2026. Este torneo ya tiene dos participantes confirmados, Bolivia por la Conmebol y Nueva Caledonia por la Confederación de Oceanía. Tienen que clasificarse otros cuatro equipos que se conocerán en la próxima fecha FIFA de noviembre.

Lo que sí jugará Nigeria será la Copa de África que se disputará en Marruecos entre el 21 de diciembre y el 18 de enero, ya veremos si con alguno de los jugadores sevillistas, o los dos, en las filas nigerianas. Las 'súper águilas' comenzarán su participación en el torneo de naciones africano absoluto el 23 de diciembre ante Tanzania. El segundo encuentro de la fase de grupos será frente a Túnez el día 27 y cerrará la primera fase del campeonato contra Uganda el 30 de diciembre.