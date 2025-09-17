El duelo entre Mendilibar y Carcedo se salda con empate El conjunto chipriota se estrena en la máxima competición europea

El duelo de técnicos exsevillistas, y españoles, entre José Luis Mendilibar (Olympiacos) y Juan Carlos Carcedo (Pafos), en la primera jornada de la 'fase liga' de la Champions, quedó en tablas y sin goles. No arrancaron bien los chipriotas, que jugaron con diez desde el minuto 26 por una autoexpulsión del brasileño Bruno, pero supieron resistir para sumar un histórico punto en su debut en la máxima competición continental de clubs en el estadio Georgios Karaiskakis.

Un duelo muy intenso, en el que ambos equipos echaron todo lo que tenían en el arranque del partido. En el minuto 26, Carcedo (que fue asistente de Unai Emery en sus temporadas en el Sevilla FC) tuvo que modificar su esquema inicial por la expulsión de Bruno tras una fea entrada sobre Pirola.

El equipo de Carcedo acabó con 58 despejes ante el asedio de los de Mendilibar. Un dato que define el duelo, puesto que los griegos atacaron con todo lo que tenían, pero la zaga de los chipriotas aguantó estoicamente hasta el pitido final.

La más clara llegó en el tiempo añadido. Ortega llegó a línea de fondo y dio el pase a atrás a Taremi, que estuvo muy cerca de meter el gol que desequilibraría el encuentro. Pero Goldar evitó el desastre lanzándose al suelo.