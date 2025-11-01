Los dos datos que dejan en evidencia al Sevilla de Almeyda en el Metropolitano

El Sevilla cayó derrotado este sábado en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid (3-0). El equipo de Almeyda se vio superado por su rival aunque, en cierta medida, puso las cosas más fáciles a los de Simeone con errores ... individuales que hicieron imposible puntuar a los sevillistas en la capital de España. El Sevilla ahora encadena tres derrotas de forma consecutiva tras haber sucumbido ante el Mallorca, la Real Sociedad y el Atlético de Madrid. Además, el resultado cosechado ante el equipo colchonero deja en evidencia dos aspectos negativos del equipo de Almeyda que comienzan a alarmar a los aficionados.

No es la primera ocasión durante esta temporada en la que el Sevilla encaja tres goles. En la jornada inaugural, ante el Athletic Club, recibió tres tantos (3-2), y frente al Mallorca también vio cómo le anotaban tres (1-3). No obstante, la derrota ante el Atlético de Madrid es la más abultada sufrida por el Sevilla desde que Almeyda llegó al banquillo el pasado verano. No había hasta ahora el equipo nervionense caído por tres goles de diferencia.

Este negativo dato se hizo posible gracias a que el Sevilla no consiguiera anotar. Y este hecho posibilita que se dé otro dato que debilita al equipo, ya que es la primera ocasión durante la temporada en la que no consigue ver portería. Matías Almeyda bromeó al respecto el pasado viernes cuando se le recordó esta estadística («¿para qué lo decís?», comentó entre risas).

El Sevilla es en estos momentos el segundo equipo que más goles encaja (19). Matías Almeyda debe afinar en su trabajo para intentar evitar que su defensa siga teniendo estos registros que, sin duda, dificultan seriamente que el equipo puntue.