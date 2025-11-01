Suscríbete a
+Nervión

Los dos datos que dejan en evidencia al Sevilla de Almeyda en el Metropolitano

La de este sábado fue la derrota más abultada desde que llegó el argentino al banquillo; además, fue la primera ocasión en la que los nervionenses no anotaron durante la temporada

Atlético de Madrid - Sevilla: Nianzou y Marcao desarmaron el plan (3-0)

Giuliano Simeone pelea por un balón ante Juanlu e Isaac
Giuliano Simeone pelea por un balón ante Juanlu e Isaac AFP
Nacho Pérez

Nacho Pérez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Sevilla cayó derrotado este sábado en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid (3-0). El equipo de Almeyda se vio superado por su rival aunque, en cierta medida, puso las cosas más fáciles a los de Simeone con errores ... individuales que hicieron imposible puntuar a los sevillistas en la capital de España. El Sevilla ahora encadena tres derrotas de forma consecutiva tras haber sucumbido ante el Mallorca, la Real Sociedad y el Atlético de Madrid. Además, el resultado cosechado ante el equipo colchonero deja en evidencia dos aspectos negativos del equipo de Almeyda que comienzan a alarmar a los aficionados.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app