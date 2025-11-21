Suscríbete a
+Nervión
Urgente
Al menos tres personas atrapadas por un derrumbe en una mina en el concejo asturiano de Cangas del Narcea

Dmitrovic, sobre el Sevilla: «Es un rival muy grande que en las últimas temporadas no lleva los resultados esperados»

El portero serbio ha hablado de su exequipo en la previa del encuentro del próximo lunes que se disputará en el RCDE Stadium

Alexis entrena con el resto del grupo a tres días del Espanyol - Sevilla

Dmitrovic, celebrando la victoria del Espanyol ante el Mallorca (3-2) de esta temporada
Dmitrovic, celebrando la victoria del Espanyol ante el Mallorca (3-2) de esta temporada @rcdespanyol

Fede Tozzo

Marko Dmitrovic ha atendido este viernes a los medios oficiales del RCD Espanyol, tres días antes de volver a verse las caras contra su exequipo, el Sevilla FC, el próximo lunes 24 de noviembre (21.00 horas). En la entrevista, el ... guadameta serbio ha hablado sobre el buen momento que vive actualmente el conjunto perico, además de poner en valor la grandeza de su siguiente rival en LaLiga.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app