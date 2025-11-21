Dmitrovic, sobre el Sevilla: «Es un rival muy grande que en las últimas temporadas no lleva los resultados esperados»

Marko Dmitrovic ha atendido este viernes a los medios oficiales del RCD Espanyol, tres días antes de volver a verse las caras contra su exequipo, el Sevilla FC, el próximo lunes 24 de noviembre (21.00 horas). En la entrevista, el ... guadameta serbio ha hablado sobre el buen momento que vive actualmente el conjunto perico, además de poner en valor la grandeza de su siguiente rival en LaLiga.

Respecto a los primeros meses de competición que está viviendo el equipo catalán, Dmitrovic celebró la clasificación del equipo, pero sin tirar las campanas al vuelo. «Es muy positivo. Tenemos un buen colchón de puntos. No hemos de acomodarnos. Cada partido es un mundo separado. Hemos de estar preparados para seguir sumando. Nuestra ventaja se puede perder en un par de malos resultados por eso hemos de sumar de tres en cada partido. La siguiente parada es el lunes, contra el Sevilla, y vamos con la máxima ilusión para sumar tres puntos», declaró el portero balcánico.

Cuestionado por su antiguo club, el '13' blanquiazul puso de relieve la magnitud de la institución nervionense. «Un rival muy grande que en las últimas temporadas no lleva los resultados esperados para la exigencia del club. Los dos equipos saldremos desde el principio a por la victoria. Espero que los tres puntos se queden en casa», sentenció.

Tras pasar tres años en Nervión con un rol secundario, el guardameta serbio vivió la temporada 24-25 en el Leganés. Sus grandes actuaciones le valieron para firmar este pasado verano por el Espanyol, donde está cuajando intervenciones sólidas que están ayudando a los pericos en su lucha por entrar en los puestos europeos.