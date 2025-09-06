Dmitrovic recuerda la competencia con Bono en el Sevilla: «Estaba cabreado por no jugar»

Marko Dmitrovic llegó al Espanyol este verano. Tras el descenso del Leganés, el equipo blanquiazul apostó por su fichaje para reemplazar a Joan García, que cambio de bando para firmar por el Barcelona. El exportero del Sevilla se ha hecho con la titularidad en el equipo de Manolo González, uno de los clubes que mejores resultados han cosechado en las primeras jornadas de competición en LaLiga. En una entrevista concedida a Catalunya Radio, Dmitrovic ha recordado su paso por el Sevilla y la competencia que tenía con Yassine Bono, ahora portero del Al Hilal saudí.

«Pasaron demasiadas cosas en tres años. Al final recuerdo muchas cosas positivas de la época en Sevilla aunque al final, el último año, fue muy difícil para mí a nivel personal y profesional», comenzó comentando antes de reconocer que tras la temporada 23-24 «optamos que era lo mejor para todos que yo saliera del club y buscara otro equipo».

«Conocía a Bono, pero en un año lo que mejoró antes de mi llegada al Sevilla fue brutal. Se hizo uno de los mejores porteros del mundo y al final yo estaba cabreado por no jugar, pero no podía, él estaba mejor cada semana, cada semana, y, joder, a mí en ese momento, sí, no te voy a engañar, me frustraba», reconoció para posteriormente destacar que «siempre tuvimos una relación muy especial, muy estrecha». «Es una de las mejores personas que he conocido en el fútbol, un tío muy noble y un portero que se hizo top mundial, que lleva seis, siete años a nivel mundial. Y yo te digo que al final aprendí mucho con él. Sí que me costaba aceptar el segundo rol, porque yo quería jugar todos los partidos, pero, joder, te digo ahora mismo que estaba por delante y era imposible jugar», comentó el guardameta de 33 años.