Dmitrovic, su competencia con Bono en el Sevilla y lo que le dirá a Nyland este domingo cuando lo vea

En el Sevilla, Dmitrovic llegó a arrebatarle la titularidad a Bono, uno de los mejores porteros del mundo en aquel momento, y luego fue Nyland el que se la quitó a él. Este domingo se verá las caras con el noruego en la 'final' ... por la permanencia que van a protagonizar en Nervión los de Caparrós contra el Leganés. En su entrevista con ABC, el portero serbio del cuadro pepinero recuerda que «los primeros dos años con Bono fueron más exitosos que el último año. Mi competencia con él y luego con Nyland fue muy sana, de verdad. Bono se consolidó como uno de los mejores porteros del mundo. Llevábamos una competencia brutal. Ganamos una Europa League. Yo terminé jugando en LaLiga. Pero mi último año en el Sevilla fue muy complicado. Seguro que yo pude hacer muchas cosas mejor. Estoy convencido», apunta Dmitrovic echando la vista atrás.

«Cuando Nyland me quitó la titularidad se lo ganó. Él estaba bien, aprovechó su momento. Yo me reprocho a mí mismo que no estuviera en algunos momentos en el nivel de las dos primeras temporadas. No podía rendir al cien por cien mentalmente y físicamente. No pude darle la competencia más dura a Nyland y él aprovechó su oportunidad. Sigue muy bien. Le veo muy bien. Aunque los resultados no acompañen al Sevilla, Nyland está haciendo las cosas muy bien. Me alegro mucho por él. Es un tío genial. Muy buen portero. De vez en cuando hablamos. Le daré un abrazo y charlaremos un poco cuando nos veamos. Le desearé lo mejor a él y al Sevilla, pero una vez que hayamos terminado el partido y lo ganemos nosotros», asegura a ABC el guardameta internacional por Serbia.

Un Marko Dmitrovic que conoce bien la casa sevillista y que desde fuera contempla ahora el elevado clima de crispación existente contra la directiva o la dirección deportiva. «La única solución es tener paciencia y poder generar un proyecto a largo plazo, esa es mi opinión. Lo intentaron fichando a Pimienta por varios años, pero por la falta de resultados lo echan. Un proyecto torcido. La exigencia en Sevilla es muy alta y cuando una cosa no va bien ocurre esto, todo se pone en alerta roja. Si tú confías de verdad en un proyecto, hay que tirar siempre adelante. En el Sevilla hay muchos cambios. Apenas quedan jugadores de los que estaban cuando yo llegué. Gudelj, Suso… Los futbolistas necesitan conocerse, cada temporada que pasen juntos serán mejores. Si hay muchos cambios, necesitas tiempo. Los proyectos no son automáticamente una línea ascendente. Siempre hay curvas, por lo que hay que tener paciencia. El Sevilla es un gran club y seguro que va a salir adelante. Es un club que por historia merece estar en Europa», concluyó.