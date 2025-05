Djibril Sow y el mercado: «Los jugadores no estamos seguros de nuestro futuro»

El Sevilla FC cayó derrotado el pasado domingo por cero goles a dos ante el Real Madrid en la despedida de la temporada 24-25 en el Ramón Sánchez Pizjúan. Un nuevo traspiés para un Sevilla que ya no se jugaba nada, pues con la victoria ante Las Palmas de la jornada anterior firmaba matemáticamente su permanencia en Primera división. El Real Madrid, por su parte, tampoco tenía ya nada en juego, pues el FC Barcelona ya había conquistado el título liguero ante el RCD Espanyol la pasada jornada.

Djibril Sow fue uno de los jugadores sevillistas en pasar por los micrófonos de la zona mixta del Ramón Sánchez - Pizjúan para analizar la derrota, además de valorar una temporada que él mismo calificó de «muy decepcionante», sin estar a a la altura. «Hemos cambiado otra vez a un entrenador, eso es porque los jugadores han fallado», es lo que el suizo comparaba con respecto a la también decepcionante anterior temporada. Como principales culpables juzgaba a ellos mismos, a los propios jugadores, además también a todos los que conforman el club, advirtiendo en todo momento que «tenemos que ser autocríticos».

El centrocampista dejó en el aire el aspecto correspondiente a su futuro, al igual que el del resto de la plantilla, pues «cada jugador no está seguro de su futuro porque no hemos jugado bien». Sow, quien llegara de cara a la temporada 23-24 procedente del Eintracht de Frankfurt, no esperaba vivir «en la situación que estamos», pues el futbolista afirmaba que llegó al conjunto hispalense «para jugar por títulos y jugar en Europa». Fue también preguntado por las expulsiones de Badé e Isaac , a lo que no dudó en responder que para él «la primera tarjeta roja no es».