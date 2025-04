La distancia entre las apuestas del Sevilla FC para su banquillo y las soluciones de emergencia

El Sevilla ya ha activado el modo banquillo. Primero debe resolver qué sucederá esta temporada en LaLiga y que Joaquín Caparrós mantenga al equipo en Primera división. Esto ocupa la cabeza de los dirigentes y los aficionados. Pero de reojo, llegando ... al final de un año excesivamente duro en los últimos meses, se debe ir planificando la próxima temporada. Y aquí es donde entran de lleno las decisiones de los ejecutivos del Sevilla, los consejeros delegados (Del Nido Carrasco y José Castro), más la pata deportiva comandada por Víctor Orta. De esta toma de decisiones dependerá el devenir del futuro Sevilla. Está claro que no habrá apenas dinero para fichar y que la plantilla contará con menos hombres de renombre que la actual. Pero el cambio real deberá producirse en el banquillo. Con la enésima confirmación del presidente sevillista a Víctor Orta, su hombre de confianza y quien piensa que está realizando el mejor trabajo posible por las circunstancias con las que ha tenido que lidiar, es el director deportivo quien colocará algunos nombres encima de la mesa y deberá ser el club el que se los compre. La historia de siempre.

Y aquí el bagaje o la experiencia de capítulos pasados sí que hace daño, además de ser un innegable valor añadido. Dependiendo del entrenador que se elija, además de configurar el estilo de plantilla que se debe conformar, el Sevilla tratará de jugar un perfil de fútbol u otro, donde el rendimiento de esos jóvenes jugadores que tiene o firmará el club deberán crecer para que el negocio del club, la venta de jugadores, vaya por buen camino. No es lo mismo que el Sevilla sea un equipo competitivo pero poco vistoso, que lo contrario aunque algo menos poderoso en el enfrentamiento cara a cara. Por tanto, elegir bien el entrenador es una tarea fundamental. La historia reciente en el banquillo del Sánchez-Pizjuán aconseja prudencia en la decisión y una unanimidad real. Que todos estén convencidos. De los cinco entrenadores en los dos años de Víctor Orta como director deportivo, sólo dos han sido de su cuerda. De su estilo. De su gusto. Ambos despedidos. Cierto que la elección de García Pimienta fue global, aunque nuevamente haya salido mal. Y no por propia decisión de su jefe directo, sino de una nueva intromisión del club (sus propietarios) a la hora de decidir por encima de los profesionales que tienen contratados.

La relación de Orta con los entrenadores en el Sevilla comenzaba con José Luis Mendilibar. El vasco nunca tuvo buen feeling con el ejecutivo madrileño. Hablaban idiomas distintos en los futbolístico. Su renovación, antes de que se produjese el cambio en la Dirección Deportiva, ya provocó una situación de tensión, puesto que el campeón de la Europa League no entraba en ese retrato robot que tenía Orta para su nuevo proyecto, siendo Mendi un hombre que no entraba en el aspecto de cultivar futuras promesas por encima de obtener resultados, con un estilo de fútbol director y pragmático. Esa distancia pronto de acortó. Se arrancó el curso de forma irregular y fue la primera excusa para reemplazarlo por Diego Alonso. Su elección.

Es evidente que el paso del uruguayo por Nervión fue desastroso. Víctor Orta se arrepintió de no darle un proyecto desde cero, desde el inicio, forzando una situación que saltaría por los aires. ¿Cuál debía ser la solución? Otra vez un entrenador que sacase puntos de la nada. Como el parche que supuso el propio Mendilibar al desastre perpetrado por el Sevilla con el fichaje de Sampaoli, en contra del criterio por entonces de Monchi. Porque los de Nervión han regresado al modelo absolutamente presidencialista, con el peligro de que una persona se meta en el terreno de su asalariado. La firma de Quique, un técnico respetado y que dejó buen sabor de boca en la grada, dejó otra vez abierta esa herida del banquillo y del intervencionismo.

El futuro del banquillo

La elección de García Pimienta, con ese pasado tan prolífico en la cantera del Barcelona, era apostar sobre seguro para Orta. En apariencia. Incluso su renovación a inicios de curso reafirmaban su decisión, con el club encantado con sus primeros meses y la tranquilidad aparente que se respiraba por Nervión. Pero en este Sevilla todo está de paso. O todos. Una mala dinámica podía llegar y no se ha aguantado más. A por Joaquín Caparrós, un hombre de la casa y el único que podía pacificar el ambiente. Víctor Orta nuevamente quedando en segundo plano y con la obligación de buscar un entrenador para la próxima temporada, toda vez que se selle antes la permanencia.

Debe conformar un bloque para un perfil de entrenador. O de la escuela Míchel (Girona), o de la escuela Bordalás (Getafe). Dos de los nombres que se han tocado, pero sin dar más pasos a la espera igualmente de conocer el dinero que el club se puede gastar en esta partida del presupuesto. Una decisión que debe ser definitiva. Una apuesta que es más que jugarse una carta, sino invertir de verdad en el camino que debe seguir el proyecto bajo el paraguas de un modelo. La experiencia de los últimos años ha mostrado que el estilo de juego promulgado por el director deportivo no termina de arrancar. No se tiene la confianza o paciencia suficiente para que termine echando raíces. Igualmente, se ha comprobado cómo las soluciones de emergencia ayudan a salir del atolladero, aunque no cuajan en el largo plazo por falta de oportunidades a futuro. El Sevilla debe decidir y definir su camino. No caben más equivocaciones.