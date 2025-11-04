Discutido Marcao, indiscutible para Almeyda

Con la defensa sevillista bajo sospecha, muchas miradas se centran en Marcao, el central más indiscutible para Almeyda en los últimos tiempos. De hecho, el brasileño acumula como titular siete de los ocho últimos encuentros de LaLiga, su mejor serie consecutiva en el Sevilla ... desde su fichaje en el verano de 2022. Tras la lesión de Azpilicueta, el entrenador argentino ha realizado numerosos cambios en el centro de la zaga, pero con el denominador común de la permanencia del brasileño.

Su experiencia e intensidad son valoradas por Almeyda, que también ha puesto siempre en valor el compromiso que ha exhibido Marcao con el Sevilla, al menos desde su llegada. Aceptar una rebaja salarial para ayudar al club en sus limitaciones económicas y el delicado momento personal que atravesó por la enfermedad de su mujer han sido aspectos destacados por el entrenador argentino, que ha rebajado la incidencia de los errores del brasileño.

Hasta el momento, Marcao le gana el sitio a Kike Salas en las preferencias del entrenador, después de un año en el que le están respetando las lesiones. Esa disponibilidad le han hecho acumular ya más minutos en el torneo liguero que en todas las campañas anteriores cuando sólo se llevan once jornadas disputadas. 644 minutos suma el brasileño en esta 25-26, por los 552 del año pasado, 354 en la 23-24 o los 374 de la 22-23. Además, en todos estos años anteriores Marcao nunca enlazó tantos partidos como titular y sólo la campaña pasada sumó más minutos si se le añaden los 225 que disputó en la Copa del Rey.

644 Minutos Ya es la temporada en la que Marcao acumula más minutos en LaLiga con el Sevilla

En una defensa que ha acumulado numerosos errores en los últimos encuentros, a Marcao se le contabiliza ese mal despeje del partido ante el Mallorca que facilitó el tercer tanto bermellón. Algunos le achacan también el segundo tanto del Atlético, por ese desborde de Giuliano Simeone, pero el argentino ya venía lanzado en carrera después de la pérdida de Suazo, que reclamó una posible falta. Anteriormente, el brasileño también cometió un claro y evitable penalti en Mendizorroza, en el que fue su segundo partido como titular de esta campaña.

Con el brazalete de capitán, Marcao aparece hasta ahora con el cartel de indiscutible para Almeyda, por más que sus actuaciones también generen controversia. A la espera de Azpilicueta, al que se mimará esta semana para que pueda llegar a tiempo al sábado, el brasileño parece con plaza segura y esperando acompañante.