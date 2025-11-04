Suscríbete a
Discutido Marcao, indiscutible para Almeyda

El central brasileño acumula como titular siete de los ocho últimos encuentros de LaLiga, su mejor serie consecutiva como sevillista

Marcao realiza una entrada a Sorloth
Samuel Silva

Con la defensa sevillista bajo sospecha, muchas miradas se centran en Marcao, el central más indiscutible para Almeyda en los últimos tiempos. De hecho, el brasileño acumula como titular siete de los ocho últimos encuentros de LaLiga, su mejor serie consecutiva en el Sevilla ... desde su fichaje en el verano de 2022. Tras la lesión de Azpilicueta, el entrenador argentino ha realizado numerosos cambios en el centro de la zaga, pero con el denominador común de la permanencia del brasileño.

