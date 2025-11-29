Suscríbete a
La Diputación escenifica la buena salud institucional del derbi Sevilla - Betis

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, se ha reunido este sábado con el máximo representante del Sevilla FC, José María del Nido Carrasco, y su homólogo en el Real Betis Balompié, Ángel Haro

Javier Fernández, junto a José María del Nido Carrasco y Ángel Haro
Javier Fernández, junto a José María del Nido Carrasco y Ángel Haro @DIPUSEVI

F. M.

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, se ha reunido este sábado en la Casa Provincia con el presidente del Sevilla FC, José María del Nido Carrasco, y el presidente del Real Betis Balompié, Ángel Haro, en un encuentro institucional previo ... al derbi de este domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

