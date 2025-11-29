La Diputación escenifica la buena salud institucional del derbi Sevilla - Betis

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, se ha reunido este sábado en la Casa Provincia con el presidente del Sevilla FC, José María del Nido Carrasco, y el presidente del Real Betis Balompié, Ángel Haro, en un encuentro institucional previo ... al derbi de este domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

La cita ha tenido como objetivo poner en valor la deportividad y la convivencia que representan ambos clubes y sus aficiones, destacando el papel del deporte como herramienta de unión, respeto y convivencia ciudadana.

Durante el acto se ha llevado a cabo la protocolaria fotografía institucional conjunta y un gesto simbólico en favor de los valores positivos del deporte, ejemplificando el buen momento que atraviesan las relaciones entre Sevilla y Betis, encarnadas en las figuras de sus presidentes.

➡️El presidente de la @DIPUSEVI se une al @SevillaFC y al @RealBetis en un encuentro previo al derbi de este domingo para reivindicar la deportividad y la convivencia entre clubes y aficiones.



Un gesto simbólico que afianza el compromiso de dos de los grandes clubes de nuestra…

«Sevilla FC y Real Betis son reflejo de una dualidad única, y posiblemente con las mejores aficiones del mundo. Hoy, encuentro de concordia con los presidentes para recordar: más allá de los colores, nos une una provincia y una ciudad. Suerte mañana y a disfrutar«, ha deseado al término del encuentro el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández.