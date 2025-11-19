Diego Rodríguez: «¡A ver si despiertan a la afición del Sevilla! Si esto pasara en el otro lado (Betis), no habría esta tranquilidad»

En este sentido, Diego Rodríguez, alineado en la 'oposición' al actual consejo junto al expresidente Del Nido Benavente, ha emitido un juicio que no dejará a nadie indiferente en Nervión. Le pide a la afición sevillista más movilización, mayor reacción ante la dañina gestión deportiva y económica del club en las últimas temporadas.
Y va más allá. Asegura que en el eterno rival, su hinchada no aguantaría esto: «Lo que veo es que hay una cierta pasividad en la ciudad, en el aficionado del Sevilla FC... esto no ocurriría en el otro lado. Siempre se lo digo a mucha gente. Si esto pasara en la parte contraria (Betis), donde también estuve como jugador, lo pasé bien y me respetaron... si esto que ocurre en el Sevilla FC pasara en el otro lado, seguro que no había esta 'tranquilidad'. Eso te lo garantizo. A ver si despiertan ya a la afición del Sevilla FC«, ha expresado en 'La Jugada de Sevilla', de Canal Sur Radio.
Diego añade que «esto no es como darle una oportunidad al Platanito, no; si no vales, ya has tenido cuatro o cinco años para demostrarlo. Si no vales, tienes que irte. Es que no puede ser lo que está ocurriendo en el Sevilla FC. Es de vergüenza. Esto no es de ser pasional, esto lo dicen los números«, sentenció.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete