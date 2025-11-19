Diego Rodríguez: «¡A ver si despiertan a la afición del Sevilla! Si esto pasara en el otro lado (Betis), no habría esta tranquilidad»

El exfutbolista Diego Rodríguez conoce como pocos la idiosincrasia del fútbol sevillano, lo que no quiere decir que se pueda generalizar desde una opinión personal, y más tratándose de un tema tan sensible como el que toca a toda una afición de fútbol. El ... tinerfeño, que jugó seis temporadas de verdiblanco y ocho como sevillista, ha vuelto a censurar la mala gestión de los actuales dirigentes del Sevilla FC, que volverán a presentar pérdidas millonarias en la junta de accionistas del mes que viene.

En este sentido, Diego Rodríguez, alineado en la 'oposición' al actual consejo junto al expresidente Del Nido Benavente, ha emitido un juicio que no dejará a nadie indiferente en Nervión. Le pide a la afición sevillista más movilización, mayor reacción ante la dañina gestión deportiva y económica del club en las últimas temporadas.

Y va más allá. Asegura que en el eterno rival, su hinchada no aguantaría esto: «Lo que veo es que hay una cierta pasividad en la ciudad, en el aficionado del Sevilla FC... esto no ocurriría en el otro lado. Siempre se lo digo a mucha gente. Si esto pasara en la parte contraria (Betis), donde también estuve como jugador, lo pasé bien y me respetaron... si esto que ocurre en el Sevilla FC pasara en el otro lado, seguro que no había esta 'tranquilidad'. Eso te lo garantizo. A ver si despiertan ya a la afición del Sevilla FC«, ha expresado en 'La Jugada de Sevilla', de Canal Sur Radio.

🗣️ Diego Rodríguez habla sobre la pasividad de la afición del @SevillaFC comparándola con la del @RealBetis a la hora de hablar de la complicada situación por la que pasa el conjunto nervionense.



📲 #JugadaSevilla pic.twitter.com/0UcPlZ6UW0 — La Jugada de Sevilla (@jugadasevilla) November 18, 2025

Diego añade que «esto no es como darle una oportunidad al Platanito, no; si no vales, ya has tenido cuatro o cinco años para demostrarlo. Si no vales, tienes que irte. Es que no puede ser lo que está ocurriendo en el Sevilla FC. Es de vergüenza. Esto no es de ser pasional, esto lo dicen los números«, sentenció.