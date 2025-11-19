Suscríbete a
Diego Rodríguez: «¡A ver si despiertan a la afición del Sevilla! Si esto pasara en el otro lado (Betis), no habría esta tranquilidad»

El exsevillista reclama más reacción a la hinchada blanquirroja ante la mala gestión del club en los últimos años: «Ya has tenido cuatro o cinco años para demostrarlo. Si no vales, tienes que irte»

Diego Rodríguez, exjugador del Sevilla FC
Diego Rodríguez, exjugador del Sevilla FC ABC

F. M.

El exfutbolista Diego Rodríguez conoce como pocos la idiosincrasia del fútbol sevillano, lo que no quiere decir que se pueda generalizar desde una opinión personal, y más tratándose de un tema tan sensible como el que toca a toda una afición de fútbol. El ... tinerfeño, que jugó seis temporadas de verdiblanco y ocho como sevillista, ha vuelto a censurar la mala gestión de los actuales dirigentes del Sevilla FC, que volverán a presentar pérdidas millonarias en la junta de accionistas del mes que viene.

