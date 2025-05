Diego Martínez: «Nuestras opciones de permanencia pasan por ganar al Sevilla»

Diego Martínez, entrenador de Las Palmas, ha comparecido este lunes en la rueda de prensa previa del encuentro que su equipo disputará este martes en el Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla correspondiente a la 36ª jornada de LaLiga 24-25, partido en el que ambos conjuntos se juegan la permanencia en Primera división. El técnico gallego, que entrenó al Sevilla Atlético y después formó parte del cuerpo técnico de Unai Emery en el primer equipo nervionense, comentó que «tenemos una oportunidad única de sumar tres puntos, sabemos lo complicado que es jugar en el Sánchez Pizjuán es un campo muy complicado pero dada las alturas de la temporada y la situación de ambos equipos muchas de las posibilidades de permanencia pasan por ganar allí. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, que es alcanzar nuestra mejor versión. La realidad es que quedan tres partidos de liga, muchas de nuestras opciones de permanencia pasan por ganar allí. Para ellos también es un partido que quien lo iba a decir a principio de temporada que iba a darse».

Preguntado por el estado anímico de su grupo de jugadores después de la derrota del viernes en el estadio de Gran Canaria ante el Rayo Vallecano en el duelo de la jornada recién finalizada, Martínez dijo que «la noche del viernes fue difícil para todo el mundo, porque nos duele, perdimos una oportunidad muy importante pero ya pasó. El pasado, pasado es, y ahora tenemos que pensar que el fútbol nos tiene preparado otra oportunidad de resarcirnos y darle la vuelta a la situación porque queremos agarrarnos a primera sí o sí».

En cuanto a nombres propios de su equipo, descartó la presencia en el Sánchez-Pizjuán del joven Fábio Silva, el delantero que ha llamado la atención pese a la mala temporada de los grancanarios: «Sigue en su proceso de recuperación, me encantaría decirte otra cosa. No va a estar ante el Sevilla». Mientras que de Januzaj, quien está en Las Palmas cedido por el Sevilla, valoró que «ayer había varios jugadores con molestias, muy cansados... En cualquier caso, nos ayudará el tiempo que pueda, igual que el otro día. Antes de alinearlo el otro día, yo lo hablé con él. Le pregunté cómo estaba, cómo se sentía... y ojalá, no solo Januzaj, todos los jugadores puedan darnos esos momentos de calidad, de su mejor versión, para poder ganar mañana».

«Nuestra intención es ir a ganar el partido»

Sobre el plan de partido, Diego Martínez advirtió que «nosotros lo que queremos, si podemos marcar en el primer minuto mejor, cuanto antes mejor... pero es verdad que el equipo no lo ha podido hacer casi nunca. Hay que estar preparados para todo, pero nuestra intención es ir a ganar el partido. Los partidos duran 90 minutos más descuento. En Vallecas marcamos pronto y ante el Atlético marcamos tarde. Lo importante es sumar los tres puntos y hacer las cosas bien para ganar».

Y continuó explicando que «nosotros siempre hemos intentado ir a ganar, luego ya es cosa del acierto. Lo más importante es que nosotros estemos en nuestra mejor versión y habrá que saber gestionar como se va desenvolupando el partido. Hacer un gol o no eso es lo que te da... encajar o no encajar... El equipo puede tener claro lo que hay que hacer pero lo importante es lo que pasa en el campo», concluyó.