Diaz de Mera dirigirá el Sevilla - Getafe

Isidro Díaz de Mera será el encargado de dirigir el Sevilla - Getafe de este próximo lunes. El partido correspondiente a la segunda jornada de LaLiga tendrá lugar en el Sánchez-Pizjuán a partir de las 21.30 horas. Un duelo que estará marcado por la ausencia de jugadores por parte de ambos equipos, por problemas a la hora de inscribirlos.

Juan Luis Pulido será quien asista al árbitro castellanomanchego desde el VAR. Díaz de Mera es un colegiado con amplia experiencia en Primera división, que ha coincidido con el Sevilla en trece ocasiones. Aunque ha ganado en seis ocasiones, los últimos cuatro encuentros en los que han coincidido se han saldado con derrotas sevillistas. Sin ir más lejos, la campaña pasada el club hispalense cayó 4-2 en el Bernabéu contra el Real Madrid y en casa perdió ante el Villarreal 1-2.

No obstante, los de Almeyda buscarán romper con esta racha en este estreno liguero en su casa: el Ramón Sánchez-Pizjuán. Lo harán aún sin el equipo completo, puesto que el límite salarial sigue impidiendo que pueda inscribir a sus jugadores. Aun así, se prevé que Rubén Vargas aparezca ya este domingo como inscrito en LaLiga y pueda estar disponible para el duelo ante los de Bordalás.