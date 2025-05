El diagnóstico de Caparrós: «Lo mejor para el Sevilla es la paz social, daríamos sangre por ello»

Joaquín Caparrós ha dado una de sus últimas ruedas de prensa como técnico del Sevilla FC y lo ha hecho haciendo un repaso por toda la actualidad del club. Dese el caso Kike Salas hasta por la situación institucional en la que se encuentra la entidad sevillista. Al utrerano le ha tocado vivir uno de los peores momentos del club de las últimas décadas, pero para Caparrós sólo hay un camino para que la situación se resuelva, la unidad. «El proyecto convincente e ilusionante será desde la tranquilidad y la unión, y si no lo tenemos habrá problemas porque se trabajará con ansiedad y nerviosismo. Debe ser un momento de tranquilidad y depende de los máximos accionistas, que nos guste o no somos una SAD y los que mandan y deciden son los accionistas del club», explicó el técnico.

Tras reconocer que no seguirá en el banquillo la próxima temporada, el utrerano ha insistido en la idea de exigir «paz social» para el Sevilla en estos meses futuros: «Como decía el maestro de los maestros, Luis Aragonés, tengo el culo 'pelao' y lo mejor para el Sevilla y por encima de todo paz social, daríamos hasta sangre para que fuera así pero no depende de nosotros«.

Además, Caparrós ha lanzado una advertencia para la próxima planificación, ya que considera que no es normal que el Sevilla se esté jugando la permanencia con jugadores del Sevilla C, como lo ha sido García Pascual: «Eso es una reflexión que hay que hacerla. Nosotros que nos tengamos que estar jugando mantener la categoría y estábamos escasos y ha sido un chico por fuerza mayor y lesiones, tanto Adams como Rubén que podían dar ese plus de calidad y estaban con lesiones muy largas. Pero son reflexiones a la gente que le corresponde que deben hacer y hacer autocrítica para no volver a caer. Qué duda cabe que lo hemos pasado todos mal y tensionados por ese tipo de situaciones con lesionados en demarcaciones muy importantes«.

Por último, el técnico sevillista ha admitido que, a pesar de todo, ha disfrutado del equipo actual y que ha visto a los jugadores «satisfechos» por conseguir el objetivo: «Qué duda cabe que el objetivo final, que no era el marcado y se iba complicando, era salvarnos, por lo tanto, contento. A los futbolistas los veo con satisfacción porque tenían responsabilidad y estaban implicados cuando habían venido para otros objetivos. Hemos diseñado unas tareas y quienes han multiplicado todo han sido ellos, he disfrutado entrenando y lo he pasado mal cuando no me veían, he disfrutado en el césped de cómo los futbolistas escuchaban y me miraban a los ojos, he disfrutado la parte como entrenador, de entrenar y gestionar en estos momentos las emociones de los futbolistas que estaban decaídos«.

