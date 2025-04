Un día especial en el peor momento posible para Saúl

Para nadie en el Sevilla está siendo la 24-25 una temporada fácil. Desde el consejo de administración ya señalaron que, inevitablemente, este curso sería de transición, de regeneración y de reafirmación de que este ya no es el equipo que lucha por grandes ... objetivos. El mercado de fichajes de verano dibujaba una plantilla que, rejuvenecida, estaba desnuda de la calidad que, aunque de forma decreciente, ha ido caracterizando al equipo en los últimos años. Saúl Ñíguez era uno de los futbolistas que llegaban al club con la intención de reflotar su carrera a la vez que el club recuperaba el terreno perdido, pero ni una cosa ni otra ha sucedido por el momento ya que el futbolista no ha dado, pese a mostrar voluntad para hacerlo, el paso al frente esperado y el proyecto deportivo del club arroja bastante más dudas que certezas.

Tras acumular dos derrotas de forma consecutiva, el Sevilla buscará la reacción el próximo domingo frente al Atlético de Madrid (domingo 6 de abril a las 16.15 horas). No parece el tercer clasificado ser el rival idóneo para comenzar a ver la situación con mayor positivismo, pero el equipo está obligado a conseguir frenar ante su público la hemorragia para poder seguir teniendo opciones numéricas de conseguir clasificación europea por más que las sensaciones no inviten a ser optimistas. Será el del próximo domingo un duelo especial para Saúl Ñíguez, que se enfrentará a su exequipo tras quizás atravesar uno de sus momentos más delicados desde que aterrizara en Nervión.

García Pimienta ha confiado en él en todo momento y siempre que ha sido preguntado por el futbolista lo ha respaldado públicamente. Las bajas por sanción de Lucien Agoumé y Djibril Sow para el derbi casi que certificaban más su presencia en el once inicial de cara al partido en el Benito Villamarín. Finalmente Saúl, uno de los referentes del vestuario sevillista (ha llegado a portar el brazalete de capitán), comenzó el partido desde el banquillo siendo ocupado el centro del campo por Nemanja Gudelj, Sambi Lokonga y Juanlu Sánchez. Entró al terreno de juego en el minuto 66 de partido y no aportó la clarividencia que necesitaba el equipo para encontrar la portería rival.

Antes del duelo ante el Betis el futbolista, durante una atención a los medios de comunicación, quiso reivindicar su aportación numérica al equipo y también poner en valor la responsabilidad que ha asumido como líder de un vestuario joven en el que un recién llegado como él es uno de los futbolistas que cuenta con mayor experiencia. Sanciones y una lesión muscular le han impedido disfrutar de la continuidad anhelada por el futbolista que admitió en una entrevista concedida a ABC de Sevilla que le quedaba la espina de no haber podido estar en el derbi de la primera vuelta, en Montjuic ante el Barcelona, frente al Real Madrid en el Bernabéu y apenas haber podido intervenir ante 'su' Atlético de Madrid en el Metropolitano. «Cuando fiché por el Sevilla estaba claro que tendría partidos marcados, especialmente como contra el Betis y contra el Atlético de Madrid», comentaba Saúl que espera que la suerte del Sevilla en este tipo de partidos cambie a partir del domingo.

Es el máximo asistente del equipo y ya en esta segunda vuelta pudo jugar ante el Barcelona y el Betis sin terminar de reivindicarse como líder. Casi sin tiempo para reaccionar, llega a Nervión el Atlético de Madrid y Saúl se reencuentra con uno de los equipos entre los que divide su amor. Así lo demuestra uno de los tatuajes que luce en su cuerpo. Mitad para el escudo del Atlético de Madrid y mitad para el escudo del Elche, el equipo de su ciudad natal.

En el partido de la primera vuelta disputado en el Metropolitano, Saúl reconoció haber vivido una jornada «emotiva y rara» al haber vuelto a la que considera que fue y es su casa. El Sevilla estuvo cerca de saborear en aquella ocasión la victoria, pero finalmente fue el equipo de Simeone el que se llevó los tres puntos con la remontada final tras la entrada al terreno de juego de Saúl (4-3).

Sin pausa y sin prisa

De Simeone, más allá de algún sonado roce que surgió con el paso del tiempo, se guarda para si el famoso «partido a partido». Entiende Saúl desde su posición de referente que este leitmotiv debe hacerlo suyo la actual plantilla del Sevilla para poder aspirar a acabar el curso lo más arriba posible.

Y cuando acabe la temporada... todo por decidir para Saúl y con Saúl. El centrocampista tiene pactado su contrato con el Sevilla hasta junio de 2026 mientras el Atlético de Madrid paga parte de su salario, aunque tanto el futbolista como el club nervionense podrían cambiar de idea y poner fin de manera anticipada a la vinculación durante el próximo verano. A Saúl le atraía el reto sevillista y, pese a que los resultados son los que son, cada vez que ha dado su opinión públicamente ha mostrado su confianza en el proyecto deportivo asegurando que los errores se están corrigiendo y que el equipo irá a más. Todo ello mientras la afición se impacienta y le muestra su descontento pese a su incomprensión. «Entiendo que por ser Saúl se me exija más. Es normal que quieran más, yo también. Con las lesiones y sanciones no he tenido tampoco suerte, pero los números a pesar de eso están ahí: seis asistencias y un gol. Intento seguir trabajando para dar mi mejor versión», comentó antes del derbi. El tiempo se agota y el sevillismo sigue esperando la reivindicación de Saúl. ¿Qué mejor contexto que ante su exequipo?