La determinación de Rubén Vargas y el deseo de Almeyda

El tramo final del último mercado de fichajes fue movido en el Sevilla. El club cerró las ventas de Dodi Lukebakio y Stanis Idumbo y rescindió el contrato de Kelechi Iheanacho. Además, incorporó a su plantilla a César Azpilicueta, Fabio Cardoso, Batista Mendy y Alexis Sánchez. No obstante, fueron varias las operaciones que se quedaron en el tintero pudiendo haber sido una de las que se cerraran la venta de Rubén Vargas al Villarreal. Finalmente el internacional suizo permanecerá, al menos hasta enero, en la plantilla de Matías Almeyda.

Yeremy Pino se marchó al Crystal Palace de la Premier League y el Villarreal pensó que Rubén Vargas podría ser un buen sustituto para el canario. Finalmente acabaría llegando al cuadro groguet en este sentido el israelí Manor Solomon. El equipo castellonense estaba decidido a apostar por el futbolista del Sevilla, pero se encontró con una doble negativa viéndose obligado, por el poco tiempo que quedaba, a apuntar hacia otro objetivo.

Almeyda ha asegurado en varias ocasiones que es consciente de cuál es la situación del club y que va a trabajar sin excusas con los futbolistas que tenga a su disposición. Eso sí, no escondió que le gustaría seguir contando con Rubén Vargas para su equipo. La inclinación del técnico favoreció que el club vendiera a Lukebakio y se hiciera fuerte en las negociaciones con el Villarreal.

Vargas, decidido a triunfar como sevillista

A favor de que el fichaje no se diera jugó también la posición del futbolista. El entorno del jugador ha confesado a Orgullo de Nervión que Vargas no estaba convencido de marcharse de Sevilla. El extremo está encantado en la ciudad y en el club, y su familia también. Se siente muy querido por la afición sevillista y, por ello, pretende hacer una gran temporada con el equipo. En el último partido se apreció ya que puede ser la referencia ofensiva del equipo ya que asistió a Alfon y a Isaac en los dos goles sevillistas. Sabe que habrá mucha presión por la situación del equipo y por el rol con el que ahora debe cumplir, pero lo ve como algo positivo para poder exigirse a si mismo y llegar en buenas condiciones a la Copa del Mundo que se disputará el próximo verano. Así, pese a que probablemente el contrato que le ofrecía el Villarreal habría sido más lucrativo y que también las posibilidades deportivas eran más atractivas, finalmente el futbolista no vio con malos ojos permanecer en el equipo.

Rubén Vargas llegó al Sevilla en el último mercado de fichajes invernal siendo uno de los últimos fichajes cerrados por Víctor Orta como director deportivo del club nervionense. El internacional suizo, que ayer brindó una asistencia en el partido ante Kosovo, recaló en el Ramón Sánchez-Pizjuán procedente del Augsburgo a cambio de 2,5 millones de euros.