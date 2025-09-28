«Desastroso»: Almeyda regresa a Vallecas casi 29 años después

Más de 28 años después, Matías Almeyda regresa a Vallecas. Entonces, como futbolista del Sevilla, el argentino cayó derrotado por 2-0, en otro paupérrimo partido de aquella dolorosa temporada que llevó a los de Nervión a Segunda División. «Desastroso», se leyó al ... día siguiente en ABC como definición del partido realizado por aquel joven Almeyda, que sí lograría brillar en Europa tras su marcha al fútbol italiano un año después.

Fue un miércoles 5 de marzo de 1997 cuando se disputó aquel Rayo Vallecano-Sevilla, un duelo entre dos equipos apuros que acabaron ganando los locales con goles de Klimowicz y Guilherme. Un partido que se debió disputar dos meses antes y que se aplazó a causa de una intensa nevada. Pocas semanas después, de nuevo el encuentro se postergó, esta vez por un temporal de agua que afectó al estado del terreno de juego. Curiosamente, en esos dos meses que transcurrieron desde la fecha inicial prevista, tanto el Rayo Vallecano como el Sevilla cambiaron de entrenador, dos veces en el lado hispalense. En Vallecas, Fernando Zambrano sustituyó a Paquito, mientras que en el bando sevillista Carlos Salvador Bilardo ocupó el sitio de José Antonio Camacho y, a su vez, Julián Rubio el del entrenador argentino.

Unzué; Marcos, Ramis, Prieto, Velasco; Almeyda; Rafa Paz, Prosinecki, Tsartas, Luque; y José Mari fue el once que Rubio dispuso esa aciaga noche en Vallecas, mientras que Loren y Aranalde fueron los dos futbolistas que entraron desde el banquillo justo después de que los sevillistas se quedasen en inferioridad tras la decisión de Evaristo Puentes Leira de expulsar a Prieto. Contreras; Cortijo, Ameli, De Quintana; Alcázar, Ezequiel Castillo, Martín González, Moreau, José María; Guilherme y Klimowicz fue la alineación rayista, que luego completarían Abdellaoui, Andrijasevic y Radchenko entrando desde el banquillo en la recta final del partido.

La crónica de ABC de aquel Rayo-Sevilla

«Desastroso. Parece como si segundo tiempo en el Calderón hubiese sido una excepción cuando por lo que costó debe ser la regla (0)», se recogió entonces en la crónica del partido como valoración del actual entrenador del Sevilla. «El Sevilla se desliza por el tobogán del descenso a toda velocidad», fue el titular de la crónica firmada por José Antonio Sánchez Araújo.

Una derrota que hundió más a aquel Sevilla y que hizo conocer a Almeyda lo que supone jugar en Vallecas. «Es un rival difícil y un terreno de juego que sabemos que es diferente a los demás, con menos espacio y donde ellos se hacen muy fuertes. Lo que se sabe desde hace 30 años. El mismo terreno, el mismo rival difícil, con buenos jugadores, bien entrenados y que dan batalla. Con buen juego, con agresividad y con intensidad. Es un buen rival», señaló Almeyda en la previa, con el recuerdo de aquella noche de 1997 en la memoria. Casi 29 años después, el entrenador argentino quiere aprovechar aquella experiencia para aleccionar a sus jugadores y conseguir un triunfo que le permita sacarse la espinita de aquella derrota como futbolista.