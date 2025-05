Desagradable amenaza contra Del Nido Carrasco: «Junior, éste será tu final»

La salvación matemática del Sevilla FC no corta la fuerte crispación de muchos aficionados contra sus dirigentes. Todo lo contrario. Ahora que no hay nada en juego para los de Caparrós, se acaban las treguas y se desatan todo tipo de reacciones contra el presidente sevillista y su consejo. En algunos casos, se trata de protestas lógicas por la pésima situación que vive la entidad. En otros, aparecen conductas absolutamente intolerables que no tienen cabida, no ya en el Sevilla FC, sino en cualquier ámbito de una sociedad medianamente civilizada.

Este jueves por la mañana, en varios puentes de Sevilla, han aparecido pancartas contra el presidente del Sevilla FC, José María del Nido Carrasco, y varios accionistas del club de Nervión. Una de ellas, especialmente desagradable, en la SE-30, en la que había un muñeco colgado simulando al máximo dirigente del Sevilla FC con el siguiente mensaje: «Junior, éste será tu final».

Por fortuna, la pancarta y el resto de elementos han sido rápidamente retirados y en el club confían en que se pueda identificar a los responsables por parte de los cuerpos de seguridad. En otros puentes se han podido ver mensajes similares contra otros grandes accionistas como el vicepresidente, José Castro, la familia Carrión, Guijarro o la consejera Carolina Alés.

Pancarta contra los dueños del #SevillaFC en la A49 altura Umbrete MRG sentido Sevilla @InfoSevillismo @PlantaNoble_ pic.twitter.com/8TPz2UcHeD — Jesus Piñero (@JesuliPiRo) May 15, 2025

No corren tiempos fáciles para el consejo de administración que comanda José María del Nido Carrasco. Tampoco para su director deportivo, Víctor Orta. Todos ellos tratan de exponerse lo menos posible en actos públicos, visto que hay algún que otro desalmado rebasa de largo la línea de las protestas.