El derbi se vive en ABC de Sevilla: entrevistas exclusivas, historias inéditas y el mejor análisis del partido más esperado

Este domingo 30 de noviembre no es un domingo cualquiera. Sevilla se paraliza y nosotros aceleramos el pulso. El derbi Sevilla - Betis ya ha empezado en nuestra redacción y queremos que tú seas el primero en vivirlo desde dentro.

A continuación, avanzamos cómo se ... cocina esta ambiciosa cobertura. Pero te adelantamos algo: lo que vas a leer este fin de semana va mucho más allá de los 90 minutos.

Hemos preparado un despliegue para entender el choque desde todos los ángulos: Todo lo que encontrarás Lo institucional: Te contaremos qué está pasando realmente en los palcos tras el ruido de la última temporada.

El duelo de banquillos: Analizamos el «muro» histórico que le queda por derribar a Pellegrini y repasamos el pasado en el césped de Almeyda.

Voces exclusivas: Nos sentamos cara a cara con protagonistas de ambos vestuarios (incluido un fichaje estrella y un guardameta que tiene mucho que decir) para saber cómo gestionan la presión.

Piel de gallina: Desde el recuerdo imborrable de Jesús Navas hasta historias humanas que cruzan el charco, uniendo Argentina con Sevilla a través de una misma pasión. No te limites a ver el partido. El derbi se vive en rojo y verde en ABC de Sevilla. Sigue toda la información en Orgullo de Nervión y Al Final de la Palmera.

