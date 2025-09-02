El derbi Sevilla Atlético - Betis Deportivo ya tiene fecha y hora: sábado 13 de septiembre a las 21:00 La Federación Española ha informado de los horarios de la tercera jornada

El derbi de filiales entre Sevilla Atlético y Betis Deportivo, una de las citas más esperadas por los aficionados a las categorías inferiores, ya tiene fecha y hora. Así, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha informado que el encuentro se disputará el sábado 13 de septiembre a partir de las 21:00 horas, en el Estadio Jesús Navas de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros.

Será la tercera jornada del grupo 2 de la Primera Federación tanto para el Sevilla Atlético como para el Betis Deportivo, que este pasado fin de semana estrenaron la temporada. El equipo sevillista cayó derrotado por la mínima ante el Ibiza (1-2), mientras que el filial heliopolitano rescató un punto en su visita al Estadio de Pinilla de Teruel (0-0).

Para este próximo fin de semana, en la víspera del derbi, el equipo dirigido por Jesús Galván visitará al Europa el sábado a las 19:00 horas, mientras que el filial bético de Javi Medina se estrenará como local recibiendo al Gimnàstic de Tarragona el viernes en la Ciudad Deportiva Luis del Sol a partir de las 19:15.