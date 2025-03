Los debutantes del derbi: el primero siempre es especial

Betis y Sevilla fueron los grandes animadores del último mercado de fichajes invernal. Los dos clubes realizaron sus mayores inversiones de la temporada en enero (Cucho Hernández y Akor Adams) y dieron salida además a varios futbolistas para encajar a las ... nuevas piezas. Manu Fajardo y Víctor Orta buscaron reaccionar ante los defectos que dejó la planificación veraniega a la vez que intentaron dar mejores herramientas a Pellegrini y García Pimienta para el tramo decisivo y final de la temporada. Todo ha ido siendo nuevo para los refuerzos invernales de ambos equipos que, en la medida de sus posibilidades se han ido adaptando y que ahora se encuentran ante un reto imponente además de bonito: estrenarse en el derbi.

Antony, Cucho Hernández y Jesús Rodríguez han dado un nuevo aire al necesitado ataque del Betis. Los tres han sido fundamentales para que el equipo de Pellegrini se encaje en los cuartos de final de la Conference League con contundencia y para que además lo haga enlazando por el camino cinco victorias consecutivas en LaLiga. Han causado una gran impresión en sus primeros partidos como béticos y ahora esperan dejar una huella imborrable en los aficionados béticos en el derbi del Benito Villamarín.

Por parte sevillista, Rubén Vargas y Akor Adams podrían estrenarse en un derbi el próximo domingo. El internacional suizo ha sido definido por García Pimienta como «un fichaje perfecto del mes de enero» por la celeridad con la que ha aportado al equipo. No se puede decir lo mismo del delantero nigeriano, que apenas ha aparecido sobre el terreno de juego por la lesión que sufrió tras su debut. Salvo giro inesperado de los acontecimientos, uno de los capitanes sevillistas también jugará su primer derbi: Saúl Ñíguez. Con las bajas por sanción de Sow y Agoumé, el ilicitano prácticamente tiene asegurada su presencia en el once. Saúl se perdió el derbi de la primera vuelta por lesión así como en otros partidos relevantes no pudo estar al cien por cien. En una entrevista concedida a ABC de Sevilla comentó que «me guardo todos los partidos grandes para la segunda vuelta y convencido de poder competirles de tú a tú, en el campo». Igualmente, a la vez que pone en valor su aportación numérica al equipo, admitió recientemente que entiende que «por ser Saúl se me exija más».

Cucho Hernández ya se mostró impaciente la pasada semana de cara al partido que se le presenta al Betis señalando que desde la distancia y antes de plantearse que sería uno de los protagonistas siempre había pensado que «no hay otro derbi igual». «Desde que llegué me nombraban el derbi y desde ese momento me di cuenta de que es muy importante para los béticos», comentaba a los medios oficiales del club.

De delantero centro a delantero centro, Akor Adams -que parte con la vitola de suplente- igualmente durante el pasado fin de semana no escondió que tiene ganas de jugar este partido: «Dentro del vestuario sabemos que representamos al Sevilla y que es un derbi muy importante, pero queremos hacer nuestro mejor esfuerzo y conseguir la mayor cantidad de puntos posible. Estoy emocionado por vivirlo y espero que el resultado nos favorezca. Creo que hay que ser jugador del Sevilla para experimentar lo que significa serlo. No sé cómo explicarlo, pero sigues los pasos de grandes jugadores y es simplemente un privilegio».

La 'ventaja' de Jesús Rodríguez

El caso más especial de entre todos los futbolistas nombrados es el de Jesús Rodríguez. El canterano bético se ha asentado en el primer equipo desde el mes de enero y ahora es titular indiscutible en la banda izquierda. Comparado con Joaquín Sánchez por su desborde, el alcalareño ha sido un verdadero refuerzo para Manuel Pellegrini venido desde abajo. El excelente rendimiento que ha mostrado durante sus primeros compases en la élite lo han llevado a estrenarse en el último parón como internacional sub 21.

El hecho de tener sus raíces en la provincia y de haber formado parte de la cantera de ambos equipos (también pasó por los escalafones inferiores del Sevilla) lo hace partir con ventaja a la hora de afrontar este duelo de eterna rivalidad. Lo ha jugado en innumerables ocasiones en divisiones inferiores y ha vivido este tipo de encuentros en un vestuario. No obstante, el escenario está lejos de ser el mismo en el que se ha batido el cobre anteriormente, y lo que se puede interpretar como una ventaja puede desfavorecer a Jesús Rodríguez si no logra sacudirse la presión y la tensión ambiental propia de estas citas. Esa experiencia del barro también la guardan en su memoria otros futbolistas de ambos equipos como Adrián, Juanlu, Kike Salas, Isaac o Carmona que, en sus casos, sí que llegarán a esta cita tras haber disputado derbis 'de mayores'. Mateo Flores, otro canterano bético habitual en el primer equipo durante esta temporada, podría también estrenarse pese a que, con William Carvalho ya recuperado, no está asegurada su presencia en la convocatoria final de Pellegrini.

Curioso es también el caso de Sergi Altimira. El centrocampista catalán acumula 57 partidos oficiales como bético, pero en ninguno de los tres derbis en los que ha estado disponible ha tenido minutos. Sabe lo que es un derbi ante el Sevilla, pero ahora busca pasar del banquillo a la acción del césped.

Por parte sevillista, es cierto que otros futbolistas como Stanis Idumbo o Álvaro Fernández no han podido tener minutos en un derbi tras permanecer en el banquillo durante todo el duelo de la primera vuelta y tener poca trayectoria en el club, pero saben ya bien cómo se prepara en el club nervionense un duelo de esta envergadura. Pese a todo, ninguno de ellos apunta a ser titular debido a que Nyland es inamovible en la portería sevillista y Vargas y Lukebakio previsiblemente ocuparán las bandas siendo Chidera Ejuke la principal alternativa en este sentido.