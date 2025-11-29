Suscríbete a
El derbi de las desdichas no pierde su esencia única

La repentina cascada de bajas importantes en Sevilla y Betis no tuerce el espectáculo y abre el pronóstico

El plan muta tras las lesiones de Vargas, Suazo, Isco, Amrabat o Lo Celso; denegada la cautelarísima a Antony

Rubén Vargas se lesionó en el Espanyol - Sevilla, mientras que Isco cayó en el Betis - Utrecht
Rubén Vargas se lesionó en el Espanyol - Sevilla, mientras que Isco cayó en el Betis - Utrecht
Fran Montes de Oca

Que la tempestad amaine y cesen ya las desdichas médicas y de los comités de turno. Que nada más empañe ni robe su brillo al mejor partido de la ciudad y uno de los mayores espectáculos del planeta fútbol, por más que a alguno de ... fuera le pueda pesar. Y hasta de dentro, con la boca pequeña. El Sevilla - Betis siempre vuelve, pero sobre todo nunca muere. Ocurra lo que ocurra en la previa, y ha ocurrido mucho, no provechoso precisamente, el duelo de la eterna rivalidad atrae pasiones por cada esquina e imanta con fuerza a profesionales e hinchadas. Su polaridad es irresistible. Cuando mañana eche a rodar el balón en el Sánchez-Pizjuán, no hay hueco para el lamento ni las excusas. Nadie se acordará en ese instante de la repentina plaga de bajas en un bando y otro que azotó la génesis del encuentro más esperado. La idiosincrasia del derbi viene de serie. Se alimenta de la épica. Precisa de obstáculos que salvar.

