Suscríbete a
+Nervión

Definidas fecha y hora para el Extremadura - Sevilla de la Copa

El choque se disputará cuatro días después del Sevilla - Betis de la jornada 14 de LaLiga

Ya hay fecha para el Sevilla - Oviedo de la jornada 16 de LaLiga

Definidas fecha y hora para el Extremadura - Sevilla de la Copa

F. M.

Ya hay día y hora concretados para el CD Extremadura - Sevilla FC de la segunda ronda de la Copa del Rey. El conjunto de Matías Almeyda visitará al cuadro azulgrana, equipo de la Segunda Federación, el jueves 4 de diciembre a las ... 21.00 horas, en partido que será ofrecido por Movistar Plus. El choque se disputará cuatro días después del Sevilla - Betis de la jornada 14 de LaLiga y justo tres días antes de la visita liguera a Mestalla de la jornada 15 contra el Valencia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app