Definidas fecha y hora para el Extremadura - Sevilla de la Copa

Ya hay día y hora concretados para el CD Extremadura - Sevilla FC de la segunda ronda de la Copa del Rey. El conjunto de Matías Almeyda visitará al cuadro azulgrana, equipo de la Segunda Federación, el jueves 4 de diciembre a las ... 21.00 horas, en partido que será ofrecido por Movistar Plus. El choque se disputará cuatro días después del Sevilla - Betis de la jornada 14 de LaLiga y justo tres días antes de la visita liguera a Mestalla de la jornada 15 contra el Valencia.

El CD Extremadura fue fundado en 2022 tras la desaparición del Extremadura UD y ha ido ascendiendo cada temporada hasta alcanzar la cuarta categoría del fútbol nacional. El equipo azulgrana es actualmente el líder del grupo 4 de Segunda Federación y recibirá a los nervionenses en el Estadio Francisco de la Hera, con capacidad para casi 12.000 espectadores.

Viene en la Copa de vencer a la UD Las Palmas, de la Segunda división, por 3-1 en la primera ronda y cuenta actualmente en sus filas con un canterano sevillista, el centrocampista Robe Moreno.

El equipo nervionense visitó por última vez el Francisco de la Hera en la pretemporada de la 2019-20, en un amistoso en homenaje a José Antonio Reyes ante el que era su equipo, el Extremadura UD.