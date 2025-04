Las decisiones de Sánchez Martínez enfadaron al Sevilla

El Sevilla cayó derrotado este Viernes de Dolores ante el Valencia en Mestalla (1-0). El equipo de García Pimienta encajó un gol justo antes del descanso en una jugada que culminó Javi Guerra pero de la que se quejaron amargamente los jugadores y el cuerpo técnico del Sevilla, ya que entendían que previamente se había producido una falta de Foulquier sobre Isaac que incluso rozaba el penalti. No fue la única acción por la que protestó el equipo visitante en la primera parte.

Y es que Peque, la gran novedad en el once sevillista cayó en los primeros veinte minutos hasta en dos ocasiones dentro del área valencianista. El ex del Racing de Santander pidió penalti en las dos ocasiones, pero en la segunda de las mencionadas, Sánchez Martínez señaló penalti aunque acabaría cambiando de opinión tras revisar la acción en el VAR entendiendo que José Luis Gayá le había arrebatado al delantero sevillista el balón sin cometer infracción.

Igualmente, el sevillismo también mostró su frustración por el gol anulado a Sambi Lokonga. Dodi Lukebakio sirvió un córner que remató su compatriota al fondo de la red, pero Sánchez Martínez, ayudado por el linier, invalidó el gol al entender que el balón había salido previamente en el envio desde la esquina. No se pudo ver en televisión alguna toma que mostrara claramente que el balón se marchara del terreno de juego antes de ser rematado por Lokonga. En el segundo tiempo de nuevo dejaron sin efecto un lanzamiento de esquina de Lukebakio por el mismo motivo.

Nyland, tras el partido mostró su enfado por las decisiones arbitrales y García Pimienta señaló lo siguiente: «Está claro que hoy las decisiones no han estado de nuestro lado. El penalti lo revisa el VAR, pero sí que creo que la jugada del gol del Valencia viene precedida, como mínimo, de una falta que puede ser revisable. Isaac se planta en el área rival, no sé si es falta dentro o fuera, pero esa jugada no se pita y acaba por desgracia en la jugada del gol del Valencia, pasado el tiempo de descuento. Como digo, jamás voy a poner excusas por el árbitro, pero está claro que hoy las decisiones arbitrales no han caído de nuestro lado».

Más temas:

Sevilla FC