El debut de Miguel Sierra en el derbi y el mensaje de Almeyda

Matías Almeyda dio la oportunidad de disputar sus primeros minutos con el primer equipo a Miguel Sierra durante el derbi. El canterano saltó al terreno de juego ya con 0-2 en el marcador para intentar darle un nuevo aire al equipo, pero ... no pudo tener incidencia en el resultado final.

Tras el partido, Miguel Sierra mostró su alegría por haber podido estrenarse en Primera, aunque también lamentó el resultado que consiguió el equipo en un día tan especial como el del derbi sevillano. «Un día que no olvidaré nunca y un sueño cumplido , muy contento por el debut en @laliga con el @sevillafc aunque el resultado no fue el esperado , seguimos», publicó el joven futbolista en su perfil de Instagram.

Miguel Sierra, granadino de 21 años, llegó al Sevilla en el verano de 2024 siendo Víctor Orta director deportivo del club y procedente del Real Avilés asturiano. El extremo ha sido un habitual en las sesiones de entrenamiento de Almeyda cuando el argentino ha completado sus grupos de trabajo con jugadores de la cantera. También ha figurado en algunas convocatorias del primer equipo durante esta temporada, pero su estreno acabó llegando en una fecha especial.

El eco de un debut

Su entrada en el campo también fue percibida como un toque de atención de Matías Almeyda advirtiendo sobre la realidad del club, algo sobre lo que ahondó en sala de prensa tras perder el derbi. El argentino apenas contaba con futbolistas de calidad para poder cambiar el partido y recurrió a un novel para ello. Rubén Vargas y Januzaj están lesionados, Ejuke y Alfon (titulares) ya habían dado todo lo que podían, Isaac acabó expulsado jugando como extremo derecho y Alexis jugó en una posición más centrada. Si a todo ello se le une que Ejuke puede ser en los próximos días reclamado para la Copa de África por Nigeria perdiéndose así varios partidos con el Sevilla, todo hace indicar que Miguel Sierra volverá a ser tenido en cuenta por Almeyda para, como mínimo, formar parte de las convocatorias.

Tanto el entrenador como el presidente reconocieron recientemente que se intentará reforzar al equipo durante el mercado invernal. Se señaló específicamente la posición de delantero centro, aunque son varias las demarcaciones en las que la plantilla evidencia necesitar refuerzos.