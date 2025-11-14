Suscríbete a
Los datos económicos del Sevilla FC para la Junta de accionistas convocada el 15 de diciembre

El consejo, que prevé alcanzar el equilibrio en las cuentas en este ejercicio, añadirá pérdidas de 54 millones de euros en el de la 24-25

Samuel Silva

El Sevilla FC celebrará la Junta General de accionistas el próximo 15 de diciembre, como ha hecho oficial la entidad con el anuncio publicado en su web. Además de los temas accionariales y esas ofertas a los grandes paquetes –la única reconocida es ... la de Antonio Lappí y Fede Quintero–, el consejo de administración también informará sobre los números económicos del ejercicio 24-25, en el que de nuevo se apuntan pérdidas de unos 54 millones de euros, y sobre ese plan económico iniciado con el que se espera alcanzar el punto de equilibrio en 2026, un año antes de lo planteado inicialmente.

