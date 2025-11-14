Los datos económicos del Sevilla FC para la Junta de accionistas convocada el 15 de diciembre

El Sevilla FC celebrará la Junta General de accionistas el próximo 15 de diciembre, como ha hecho oficial la entidad con el anuncio publicado en su web. Además de los temas accionariales y esas ofertas a los grandes paquetes –la única reconocida es ... la de Antonio Lappí y Fede Quintero–, el consejo de administración también informará sobre los números económicos del ejercicio 24-25, en el que de nuevo se apuntan pérdidas de unos 54 millones de euros, y sobre ese plan económico iniciado con el que se espera alcanzar el punto de equilibrio en 2026, un año antes de lo planteado inicialmente.

Aunque el quinto ejercicio consecutivo con pérdidas, que las elevan por encima de los 200 millones de euros, el consejo de administración se aferrará a algunos aspectos positivos que hacen vislumbrar la luz en el horizonte, después de la profunda reestructuración que ha ejecutado en la entidad. Si en las cuentas de la 24-25 se apunta a un patrimonio neto negativo, y a una posible causa de disolución de la sociedad, el mismo fue corregido durante el verano, gracias a los ajustes realizados en la plantilla y los ingresos obtenidos con los traspasos de Loïc Badé, Dodi Lukebakio y Stanis Idumbo.

Como puntos a favor en el apartado económico, las cuentas apuntan al descenso de los costes operativos del Sevilla, que han pasado en dos años de 87 a 65 millones de euros y los costes de la primera plantilla de 178 a 88 –265 a 153–. El club prevé que con esos ajustes entrará en un escenario de estabilidad financiera para las próximas temporadas, lo que reduce su exposición a los ciclos deportivos y mejora la capacidad de planificación a medio plazo.

Las pérdidas millonarias del pasado año se justifican en parte por el proceso de ajuste y saneamiento que inició la entidad para acortar plazos en esa búsqueda de la estabilidad, teniendo en cuenta además que los ingresos del Sevilla se vieron mermados en la 24-25 en 65 millones de euros, después de que el equipo no se clasificara para competición europea y la disminución de la retribución por los derechos televisivos debido a la posición en LaLiga en la temporada anterior 2023-2024.

El Sevilla confía en que la disciplina presupuestaria que se ha implantado, tanto en la masa salarial como en el gasto general –la estructura no deportiva se reduce en 20 millones de euros–, genere un modelo más eficiente. Además, la liquidez en la caja se asegura que estará garantizada hasta la finalización del proceso de ajuste y saneamiento puesto en marcha por las operaciones financieras suscritas –el préstamo de Goldman Sachs–, así como a la importante desinversión neta en jugadores –casi 60Millones de euros– en el pasado mercado de verano.

Ese optimista planteamiento para el futuro se confirma, además, con la ratificación del rating crediticio con Grado de Inversión –'Investment Grade'–, con el que cuenta el Sevilla.

La Junta General Ordinaria de accionistas de la entidad de Nervión tendrá lugar en el Hotel Meliá Los Lebreros el lunes 15 de diciembre a partir de las 18.00.