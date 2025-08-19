Cuatro nuevas ausencias en el regreso al trabajo del Sevilla FC

Tras la derrota en San Mamés, el Sevilla de Matías Almeyda ha vuelto este martes por la tarde a los entrenamientos para empezar a preparar el duelo del próximo lunes ante el Getafe. Si Loïc Badé ha sido el gran protagonista del inicio de la sesión, con la despedida de sus compañeros escenificada sobre el césped, también ha habido otras novedades.

Así, Almeyda no ha podido contar ni con Idumbo, que disputó los primeros 45 minutos el domingo, ni con Januzaj, que participó en el segundo tiempo del partido. Además, Sow y Lukebakio tampoco se ha ejercitado al mismo ritmo que sus compañeros, aunque sí han hecho acto de presencia sobre el césped para un realizar un trabajo específico.

Sí han vuelto a ejercitarse sin problemasEjuke y Pedrosa, quienes ya entraron en la convocatoria para San Mamés tras superar sus respectivas molestias y que han empezado esta semana con el equipo. El nigeriano, además tuvo minutos ante el Athletic en la segunda parte, cuando entró al césped para sustituir a Idumbo.

Sigue al margen del grupo Rubén Vargas, que sufrió un leve problema muscular que no le debe impedir estar disponible para el encuentro del lunes ante el Getafe.

