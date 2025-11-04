Suscríbete a
Cuatro jugadores del Sevilla han sido convocados con sus selecciones

Llegan las primeras listas para los últimos compromisos internacionales del año que se darán durante este mes de noviembre

El Sevilla permanece en tierra de nadie

Nemanja Gudelj disputa un balón con Morten Hjulmand en un Serbia - Dinamarca del año 2024
Nemanja Gudelj disputa un balón con Morten Hjulmand en un Serbia - Dinamarca del año 2024 efe / Andrej cukic

Fede Tozzo

Cuatro jugadores del Sevilla FC han recibido en las últimas horas la llamada para defender a sus respectivas selecciones nacionales en el parón de noviembre. Tres de ellos disputarán encuentros clasificatorios para el Mundial 2026, mientras que otro tiene dos amistosos por delante. ... Gudelj, con Serbia, Nyland, con Noruega, Vlachodimos, con Grecia, y Suazo, con Chile, son los cuatro convocados hasta el momento del Sevilla para los próximas fechas FIFA.

