Cuatro jugadores del Sevilla han sido convocados con sus selecciones

Cuatro jugadores del Sevilla FC han recibido en las últimas horas la llamada para defender a sus respectivas selecciones nacionales en el parón de noviembre. Tres de ellos disputarán encuentros clasificatorios para el Mundial 2026, mientras que otro tiene dos amistosos por delante. ... Gudelj, con Serbia, Nyland, con Noruega, Vlachodimos, con Grecia, y Suazo, con Chile, son los cuatro convocados hasta el momento del Sevilla para los próximas fechas FIFA.

Nemanja Gudelj tiene dos partidos de clasificación mundialista por delante con el combinado balcánico. Paunovic se estrenará como seleccionador serbio el 13 de noviembre ante Inglaterra en suelo inglés, actual líder del grupo K de las eliminatorias europeas. El día 16 disputarán el segundo encuentro ante Letonia en casa. Los serbios tienen la obligación de sumar los máximos puntos posibles para pasar en la clasificación a Albania, actual segunda de grupo, y así pasar a la repesca.

Por su parte, Nyland también tiene dos encuentros de vital importancia con Noruega. Actualmente, los escandinavos lideran el grupo I por delante de Italia. El día 13 se verán las caras con Estonia, selección sin opciones de clasificación, en Oslo. El segundo partido, al igual que Gudelj con Serbia, tendrá lugar el 16 de noviembre. Los noruegos viajarán a Milán para jugarse el billete mundialista con Italia.

Vlachodimos tiene dos citas con Grecia, aunque ya sin opciones de clasificarse para el evento mundialista que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá en 2026. El primero de ellos será el sábado 15 de noviembre en El Pireo ante Escocia, mientras que el martes 18 jugarán a domicilio contra Bielorrusia.

Finalmente, Suazo viajará a Sochi para disputar dos encuentros amistosos con la selección chilena. Rusia pondrá a prueba a 'La Roja' el día 15 y Perú hará lo propio el 18 de noviembre.