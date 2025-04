Akor Adams se somete a pruebas y se une a las bajas de Sow, Pedrosa y Vargas en el Sevilla FC

El Sevilla FC ha vuelto al trabajo este martes tras la derrota sufrida ante el Atlético de Madrid y con la mente puesta ya en Mestalla. García Pimienta tendrá menos días de los acostumbrados para preparar este duelo, puesto que el Valencia - Sevilla abrirá la jornada 31 de LaLiga el próximo viernes. Un partido que será vital para el futuro inmediato del técnico catalán, que está en la cuerda floja tras encadenar tres derrotas consecutivas.

El equipo tiene por delante tres días completos para preparar este partido, aunque hoy lo ha hecho sin Sow, Pedrosa, Akor Adams y Vargas. El extremo suizo no volverá a jugar esta temporada debido a la lesión que sufrió el pasado domingo, que le obligó a marcharse del césped a los siete minutos del inicio. El jugador va a pedir una segunda opinión, pero todo indica que no volverá a vestir la elástica sevillista este curso.

Por su parte, Sow y Pedrosa se sometieron este pasado lunes a pruebas médicas y, aunque no cuentan con nada de gravedad, se va a esperar a ver cómo evolucionan esta semana para determinar si podrán jugar o no ante el Valencia. Por último, Akor Adams, que disfrutó de su primera titularidad ante el conjunto colchonero, que no se ejercitó por unas molestias musculares por las que está siendo sometido a pruebas médicas.

Ante estas ausencias, García Pimienta ha contado con un nutrido grupo de canteranos para llevar a cabo el entrenamiento, entre los que estaban Ramón Martínez, Manu Bueno, Iker Muñoz, Antonetti, Mateo Mejía, Mascaró, Gonzalo Guzmán y Juanca Cortéz.